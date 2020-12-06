Экс-президент Украины Леонид Кравчук пригрозил России новыми санкциями

10:29 6.12.2020

Экс-президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук пригрозил России новыми санкциями из-за ситуации в Донбассе. В эфире телеканала "Украина-24" в ночь на воскресенье он признал, что спустя год после прошедшей в Париже встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) добиться существенных подвижек на переговорах в Минске не удалось, и поэтому Киев, по его словам, вынужден будет поменять тактику.

Самым главным достижением за это время является договоренность о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, заметил Кравчук. "Больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано. Мы говорим часами о разных вещах, но никаких конкретных решений за последнее время не принимаем", - приводит его слова ТАСС.

"Скажу свое мнение: если до конца года ничего не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации", - заявил Кравчук. По его словам, речь идет о новых санкциях в отношении РФ. "Это могут быть санкции, которые касаются международной расчетной системы, - продолжал он. - Мы будем это просить и требовать. Мы будем требовать и другие санкции".