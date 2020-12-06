Экс-президент Украины Леонид Кравчук пригрозил России новыми санкциями

Экс-президент Украины и глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук пригрозил России новыми санкциями из-за ситуации в Донбассе. В эфире телеканала "Украина-24" в ночь на воскресенье он признал, что спустя год после прошедшей в Париже встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) добиться существенных подвижек на переговорах в Минске не удалось, и поэтому Киев, по его словам, вынужден будет поменять тактику.

Самым главным достижением за это время является договоренность о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, который начал действовать с 27 июля, заметил Кравчук. "Больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано. Мы говорим часами о разных вещах, но никаких конкретных решений за последнее время не принимаем", - приводит его слова ТАСС.

"Скажу свое мнение: если до конца года ничего не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации", - заявил Кравчук. По его словам, речь идет о новых санкциях в отношении РФ. "Это могут быть санкции, которые касаются международной расчетной системы, - продолжал он. - Мы будем это просить и требовать. Мы будем требовать и другие санкции".

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.12.2020, 19:20
    Гость: ответ

    Прок от санкций для киевской гопоты. ССылаясь на них, она верещит во всю, как "свит" ее поддерживает.

  2. 06.12.2020, 19:17
    Гость: со стороны

    сейчас, как и с самого начала, российская "илитка" в Донбассе, как дерьмо в лунке. Что она хочет, никто толком не понимает.То, что вместе с "хунтой" подавила народное движение( слабое, это правда), как минимум, создала условия для безопасного уничтожения знаковых фигур, подавила всякую песпективу движения - сомнения не вызывает. Вляпалась в конфликт, заявляя, что она - не сторона. А кто тогда? Государство, которое признает ЛДНР восставшей стороной, организацией борьбы за независимость? Вспоминая СССР. Ему плевать на санкции было, он и признал все национально-освободительные и повстанческие движения( исключение было одно, с Вост.Тимором, Индонезию решили не напрягать). Оказывал им посильную помощь( на гербах ряда государств - калаш. Даже - Вост.Тимора). Петр Великий обращался через голову изменников с "Манифестом к малороссийскому народу" и посредством своих представителей вел дискуссию. Сами упоротые ,помню, писали, что Петр "переиграл" и Мазепу, и Карла 12. Ленин - обращался к трудящимся Украины и плевать ему на карикатурно продажную УНР. А сейчас? Как специально создают дополнительные аргументы для хунты или банды, а то мы зря ображаем славных латиносов, чтобы и дальше угнетать трудящихся. Мол, "враг" - Россия. А "Россия" и двух слов не может сказать, на фига ей Донбасс.

  4. 06.12.2020, 18:39
    Гость: Кравчук как Жириновский-королевский шут в хорош. смысле

    Говорит то, о чем сам король открыто сказать не может.

  5. 06.12.2020, 18:37
    Гость: Шило

    Че так резко переродился, перерожденец!? То, верой и правдой коммунистам, то националистам! Так какая вера, такому перебежщику?

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