Американцы получат приоритет в вакцинации от COVID-19

Американцы могут получить приоритетный доступ к вакцине производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech от COVID-19. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, действующий президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, согласно которому вакцину сначала получат американцы, и лишь затем ее начнут поставлять в другие страны. При таком подходе США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине не ранее конца весны - начала лета 2021 года, после того, как прививку сделают все желающие американцы. 

Указ предписывает Минздраву определить приоритетность распространения вакцины среди американцев со скоростью, "невиданной прежде", отмечает источник телеканала. 

Отмечается, что в документе будут обозначены три "основных подхода" правительства страны, которые включают работу с партнерами, обладающими финансовыми средствами для закупки высокоэффективных вакцин. Для неблагополучных в финансовом плане стран США будут "привлекать ресурсы, чтобы помочь им закупить вакцину".

Предположительно_ уже в эту пятницу, 11 декабря, Управление по санитарному надзору США (FDA) проведет встречу по рассмотрению заявки на чрезвычайное применение вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.12.2020, 11:11
    Гость: личный опыт

    Молодец, Трамп. Думает вначале о своих гражданах, в отличие от наших властей.

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