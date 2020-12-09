СМИ узнали о планах команды Байдена пересмотреть санкции США
Администрация будущего президента США Джо Байдена, который предварительно одержал победу в выборной гонке, хочет пересмотреть санкционную политику Минфина. Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, этим вопросом в администрации займется Адевале Адейемо, который был выдвинут Байденом на должность замминистра финансов. Адейемо, как пишет Bloomberg, проверит работу Управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI) — подразделения Минфина, отвечающего за санкции.
Во время президентства Дональда Трампа Штаты ввели большой список санкций против юрлиц, физлиц и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и РФ. При этом нередко введенные ограничения носили односторонний характер.
В команде Байдена полагают, что такой подход сбивает с толку и противников, и союзников, пояснили собеседники агентства. С их слов, санкции наиболее эффективны, если осуществляются на многосторонней основе.
В конце ноября штаб Джо Байдена представил список кандидатур на ключевые посты в администрации президента. Как минимум двое из предложенных политиков — возможный глава Госдепа Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан в прошлом активно высказывались в поддержку санкций против Кремля.
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Это когда под санкции подписываются и другие государства. Короче когда ЕС лижут попу США.
Кто-то знает отличие одностороннего характера санкций от санкций на могосторонней основе?
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Раннее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что из-за рубежа предпринимаются попытки изменить отношение в российском обществе и государственных структурах России к употреблению наркотиков.
vz.ru/news/2020/12/8/1074649.html
"Что вам враждебно, то полезно, а что не враждебно, то тлетворно. И чем больше бросают в вас камней, тем скорее вы построите свою крепость.
Бойтесь римлянина, даже и право вам приносящего, ибо се есть воин кесаря, сущего для закона римского. Бойтесь эллина, даже и амброзией вас оделяющего, ибо се есть сирин сладкопевный, сущий для химер олимпа эллинского. Бойтесь иудея, даже и на кресте за вас умирающего, ибо се есть сын отца своего, сущего для народа иудейского. Бойтесь варвара, даже и на себе вас несущего, ибо се есть зверь в обличье человечьем, сущий для желаний своих варварских.
Бойтесь живых побежденных, хвалы вам возносящих; бойтесь победителей, милостями вас осыпающих; бойтесь иных, к вам присматривающихся; бойтесь своих, смотрящих на сторону.
Бойтесь сильного в слабом - посягнет иль отторгнет.
Бойтесь бескорыстных, ибо оные суть средство для целей иных, чуждых для мира вашего.
Бойтесь себя, недалеких, духом всуе воспаряющих, ибо воплотитесь камнем под чужим кумиром.
Бойтесь обетования быть наследником, ибо мертвым живущий за мертвое и ответчик.
Бойтесь полноты насущного, ибо се есть трясина медовая, путь ваш к самим себе пресекающая.
Бойтесь осуществления заветного, ибо в нем могила духа вашего, погребенного предписанным в предначертанном. "
Бандеровцев с возу, кобыле легче!