СМИ узнали о планах команды Байдена пересмотреть санкции США

11:56 9.12.2020

Администрация будущего президента США Джо Байдена, который предварительно одержал победу в выборной гонке, хочет пересмотреть санкционную политику Минфина. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, этим вопросом в администрации займется Адевале Адейемо, который был выдвинут Байденом на должность замминистра финансов. Адейемо, как пишет Bloomberg, проверит работу Управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI) — подразделения Минфина, отвечающего за санкции.

Во время президентства Дональда Трампа Штаты ввели большой список санкций против юрлиц, физлиц и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и РФ. При этом нередко введенные ограничения носили односторонний характер.

В команде Байдена полагают, что такой подход сбивает с толку и противников, и союзников, пояснили собеседники агентства. С их слов, санкции наиболее эффективны, если осуществляются на многосторонней основе.

В конце ноября штаб Джо Байдена представил список кандидатур на ключевые посты в администрации президента. Как минимум двое из предложенных политиков — возможный глава Госдепа Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан в прошлом активно высказывались в поддержку санкций против Кремля.