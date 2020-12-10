США ввели санкции против Кадырова и связанных с ним компаний

21:49 10.12.2020

США ввели санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат».

«Закон Магнитского» позволяет вводить персональные санкции против лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека. Фигурантам обновляемого санкционного списка запрещается въезд в США, а их финансовые активы в банках США блокируются, пишет РБК.

Главу Чечни назвали главой организации «Кадыровцы», члены которой «причастны к нарушению прав человека».

В Вашингтоне заявили, что «Кадыровцы» причастны к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова и другим серьезным нарушениям, среди которых похищение людей, пытки, убийства представителей ЛГБТ-меньшинств, нападения на журналистов и правозащитников.

Шесть организаций и компаний, которые, как утверждают в Минфине США, приносят доход Кадырову, также подпали под санкции. Это «Фонд Ахмата Кадырова», «Абсолютный чемпионат «Ахмат», футбольный клуб «Ахмат», «Ахмат ММА», «Мегастройинвест» и «Чеченские минеральные воды».