США ввели санкции против Кадырова и связанных с ним компаний

США ввели санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного по инициативе Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат».

«Закон Магнитского» позволяет вводить персональные санкции против лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека. Фигурантам обновляемого санкционного списка запрещается въезд в США, а их финансовые активы в банках США блокируются, пишет РБК.

Главу Чечни  назвали главой организации «Кадыровцы», члены которой «причастны к нарушению прав человека».

В Вашингтоне заявили, что «Кадыровцы» причастны к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова и другим серьезным нарушениям, среди которых похищение людей, пытки, убийства представителей ЛГБТ-меньшинств, нападения на журналистов и правозащитников.

Шесть организаций и компаний, которые, как утверждают в Минфине США, приносят доход Кадырову, также подпали под санкции. Это  «Фонд Ахмата Кадырова»,  «Абсолютный чемпионат «Ахмат», футбольный клуб «Ахмат», «Ахмат ММА», «Мегастройинвест» и  «Чеченские минеральные воды».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.12.2020, 02:06
    Гость: Проходчик

    США - это враг . Зачем иметь с ним хоть какие-либо отношения Можно общаться через Новую Зеландию .

  2. 11.12.2020, 01:21
    Гость: Вообще-то

    Уже давно пора не сануции вводить, а друны засылать и прорежать чеченскую банду.

  3. 11.12.2020, 01:12
    Гость: Лучше так:

    Многоуважаемый Рамзан Ахматович! Пингвины все подохли, пришлите им телескоп с офигительным тротиловым эквивалентом.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Стала известна новая должность Анатолия Чубайса
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чьи интересы будет защищать Чубайс перед Западом от имени Кремля
Тяжелые уроки Карабаха для России
Представлено новое доказательство того, что США не были на Луне
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Америке заявили о революции в космонавтике
© РИА Новости Рамиль Ситдиков
Мишустин раскритиковал министерства из-за роста цен на продукты
© РИА Новости Алексей Даничев
Путин назвал правильной идею создать в России суд по правам человека
Захарова возложила ответственность за разрушение мирового спорта на США
Валерия вернула 8,5 миллиона рублей за новогодний корпоратив
Валерия вернула 8,5 миллионов рублей за новогодний корпоратив
Верующие © KM.RU
Власти Петербурга не будут проводить рейды в храмах, как это делали в барах
Фото с сайта twitter.com
Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с марта
Российских дипломатов в Нидерландах обвинили в шпионаже