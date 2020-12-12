Михаил Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины

00:19 12.12.2020

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины.

Всего в перечне значатся 849 физических лиц, сообщает РБК. В последнюю версию списка были добавлены, в том числе, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько. Также туда попали депутаты президентской фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». Своим указом глава государства поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции, а также решить, какие именно ограничения против этих лиц нужно ввести и «обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер». В Кремле тогда подчеркнули, что ограничения не коснутся рядовых украинских граждан.

1 ноября того же года тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях в отношении Украины. Под санкции попали 322 физлица и 68 юрлиц. Среди тех, кто попал под ограничения были глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также Алексей Порошенко, чьи данные совпадают с данными сына украинского экс-президента Петра Порошенко. Также санкции коснулись судей Конституционного суда Украины, депутатов Верховной рады восьмого созыва, украинских бизнесменов и чиновников администрации президента страны.

Среди компаний под санкциями оказались организации финансового, продовольственного, химического, металлургического и других секторов. Ограничения затронули структуры крупных бизнесменов страны Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Санкции подразумеваютт заморозку безналичных средств, имущества, находящегося на территории России, а также запрет на перевод денег из России.