В Германии с 16 декабря вводится жесткий карантин
Для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть в Германии с 16 декабря школы и большую часть розничной торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров", - сказала она в воскресенье по итогам переговоров с властями федеральных земель.
Кроме того, власти запретят употребление спиртных напитков в общественных местах и продажу пиротехники. Также принято решение закрыть парикмахерские.
Таким образом власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января, пишет "Интерфакс".
По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии в общей сложности выявлено 1 336 101 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 21 900 человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это просто геноцид. Меркель не немка, лесбиянка и потому ей плевать на немцев.
Цель уничтожить население и средний класс в первую очередь.
Казмерчак (Меркель) сделает и делает все, чтобы ликвидировать Германию.
Это не с короной борются,а со своим народом.
Что делается. У нас у соседей карантин как раз заканчивается , по большому счету никто сильно и не заметил. Больше шуму в прессе.
Это он для усыпления бдительности германских милитаристов. Пусть читают советских генералов!
Таки да ..стгашно жить.Нужно сгочно запастись бавагским на месяц.