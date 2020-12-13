В Германии с 16 декабря вводится жесткий карантин

19:54 13.12.2020

Для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть в Германии с 16 декабря школы и большую часть розничной торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров", - сказала она в воскресенье по итогам переговоров с властями федеральных земель.

Кроме того, власти запретят употребление спиртных напитков в общественных местах и продажу пиротехники. Также принято решение закрыть парикмахерские.

Таким образом власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января, пишет "Интерфакс".

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии в общей сложности выявлено 1 336 101 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 21 900 человек.