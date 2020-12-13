В Германии с 16 декабря вводится жесткий карантин

Для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть в Германии с 16 декабря школы и большую часть розничной торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров", - сказала она в воскресенье по итогам переговоров с властями федеральных земель.

Кроме того, власти запретят употребление спиртных напитков в общественных местах и продажу пиротехники. Также принято решение закрыть парикмахерские.

Таким образом власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Нынешние ограничения будут действовать как минимум до 10 января, пишет "Интерфакс".

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии в общей сложности выявлено 1 336 101 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 21 900 человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.12.2020, 01:37
    Гость: Devls

    Это просто геноцид. Меркель не немка, лесбиянка и потому ей плевать на немцев.
    Цель уничтожить население и средний класс в первую очередь.
    Казмерчак (Меркель) сделает и делает все, чтобы ликвидировать Германию.

  3. 13.12.2020, 22:47
    Гость: Ужас просто

    Что делается. У нас у соседей карантин как раз заканчивается , по большому счету никто сильно и не заметил. Больше шуму в прессе.

  4. 13.12.2020, 21:10
    Гость: Титус

    Это он для усыпления бдительности германских милитаристов. Пусть читают советских генералов!

  5. 13.12.2020, 20:29
    Гость: тетя Роза Блюменкюбель

    Таки да ..стгашно жить.Нужно сгочно запастись бавагским на месяц.

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