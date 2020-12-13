Министры обороны Армении и России обсудили нарушение перемирия в Карабахе

13:23 13.12.2020

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу факт нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

«12 декабря подразделения Вооруженных сил Азербайджана <…> нарушив требования трехсторонней декларации, подписанной 9 ноября, нанесли удар по селам Хин Тагер и Хцаберд в Гадрутском районе Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Ред.) <…> Находящийся с рабочим визитом в РФ глава минобороны Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу», — цитируют «Известия» заявление пресс-службы военного ведомства Армении.

Министерство обороны Армении осудило данную провокацию со стороны Азербайджана. Сложившаяся ситуация, по сведениям военного ведомства, ставит под угрозу хрупкий мир, достигнутый благодаря прямым усилиям президента России Владимира Путина.

Отмечается, что действия азербайджанской стороны сразу стали предметом обсуждения с руководством российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе.

Накануне в Минобороны РФ подтвердили, что первый случай нарушения режима прекращения огня с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции России произошел в Нагорном Карабахе.

Азербайджан в свою очередь заявил о проведении в Карабахе антитеррористической операции, пишет РИА Новости. Как говорится в совместном заявлении Минобороны и Службы государственной безопасности Азербайджана, в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района остались некоторые армянские вооруженные формирования.

«26 ноября 2020 года, трое военнослужащих Минобороны Азербайджана были убиты в результате нападения на территории села Сур Ходжавендского района, двое были ранены. 8 декабря вблизи поселка Гадрут погиб один военнослужащий, тяжело ранен сотрудник компании "Azercell" проводящий там работы по установлению связи. Учитывая вышесказанное, Служба госбезопасности Азербайджана была вынуждена провести на этой территории контртеррористическую операцию», - говорится в заявлении.