Украинские шахтеры перекрыли дороги из-за долгов по зарплате

13:10 21.12.2020

Шахтеры украинского госпредприятия «ВостГОК» начали бессрочную акцию протеста в Кировоградской области с перекрытием дорог. Причиной демонстраций стала задержка в выплате зарплаты, рассказал в своем Facebook глава независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец.

Он отметил, что шахтеры требуют от руководства госкомпании погасить долги по зарплатам на сумму более 83 миллионов гривен (около 220 миллионов рублей) и вывести предприятие, где работают свыше пяти тысяч сотрудников, из состояния простоя. Волынец отметил, что демонстранты намерены перекрыть главную автомобильную трассу региона и добиваться решения вопроса с привлечением внимания первых лиц страны.

«Власть утопила проблему в бюрократии — долг вырос и сразу после расчета, отрасль должна подумать, какие механизмы выплаты зарплат шахтерам продолжатся», — пояснил глава профсоюза.

По его словам, заседание Верховной Рады по данной теме должно пройти 23 декабря. Украинские шахтеры уже направили в кабмин резолюцию с требованием восстановить финансирование шахт.

Забастовки шахтеров на Украине возобновились в начале декабря этого года. Работники 9 декабря проводили забастовки во Львовской, Донецкой и Волынской областях Украины. В частности, они перекрывали трассы и митинговали у зданий областных администраций.