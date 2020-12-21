Украинские шахтеры перекрыли дороги из-за долгов по зарплате
Шахтеры украинского госпредприятия «ВостГОК» начали бессрочную акцию протеста в Кировоградской области с перекрытием дорог. Причиной демонстраций стала задержка в выплате зарплаты, рассказал в своем Facebook глава независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец.
Он отметил, что шахтеры требуют от руководства госкомпании погасить долги по зарплатам на сумму более 83 миллионов гривен (около 220 миллионов рублей) и вывести предприятие, где работают свыше пяти тысяч сотрудников, из состояния простоя. Волынец отметил, что демонстранты намерены перекрыть главную автомобильную трассу региона и добиваться решения вопроса с привлечением внимания первых лиц страны.
«Власть утопила проблему в бюрократии — долг вырос и сразу после расчета, отрасль должна подумать, какие механизмы выплаты зарплат шахтерам продолжатся», — пояснил глава профсоюза.
По его словам, заседание Верховной Рады по данной теме должно пройти 23 декабря. Украинские шахтеры уже направили в кабмин резолюцию с требованием восстановить финансирование шахт.
Забастовки шахтеров на Украине возобновились в начале декабря этого года. Работники 9 декабря проводили забастовки во Львовской, Донецкой и Волынской областях Украины. В частности, они перекрывали трассы и митинговали у зданий областных администраций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Непробиваемый враль. Или попугай, дятел. Что такое "Паритет Цен"? Где ты видел бесчисленные стройки в России? До сих пор по жилплощади на д.н. ситуация хуже, чем в Украине. Какие по "Паритету Цен" зарплаты у вас втрое больше, чем в Украине? По "Паритету Цен" средняя в Украине, чай, не на много меньше, чем в РФ. И ты это знаешь, но трындишь. Тут другое: хвастать нечего. В Украине по "паритету Цен" средняя зарплата около 1700 долл.( 430 по номиналу умножить на 4,3 - коэффициент, частное от деления курса гривны по ППС на курс по номиналу). РФ - 670 долл. по номиналу умножить примерно на 3( курс по ППС разделить на курс рубля по номиналу) - около 2 тыс. долл. Т.е. на зарплату 670 долл. по номиналу в РФ работник приобретает товаров и услуг сравнимого качества такое количество, для приобретения какого в США надо заплатить ок. 2 тыс. долл. В США средняя з/п (по номиналу и ППС она одна) - около 4 тыс. долл., в Польше, для сравнения по "Паритету цен", на глазок - тысячи две с половиной долл.Либерасты могут взвыть, но в 80-е годы во всем СССР реальная зарплата с учетом фондов общественного потребления составляла по памяти процентов 60-65 от американской. И если о сейчас: в США и ОЭСР зарплата = это зарплата, то есть плата работодателя за использование рабочей силы( физич. или умственной) в производственном процессе. В Украине все подряд валят. делят и получают. Огромные доходы менагеров и нищенские зарплаты или пособия пролов, сложили, поделили - получили...
Витя я живу в нормальной европейской стране , сравнивать наш и российский паритет по ценам и зарплате , даже минимальной курам на смех. Тебе уже давно предлагали лечится от укромании преследования , ну или выбери уж наконец то другую страну для сравнения , Нигерию , Зимбабве что ли , тогда вообще праздновать можно.
За что боролись на то и напоролись.
Езжай-ка в Гренаду, мечтатель-хохол, там землю крестьянам пора уж отдать! А лучше присоединяйся к сотням тысяч украинских гастарбайтеров на бесчисленных стройках России, ведь по Паритету Цен зарплаты и пенсии в России в 3 раза больше, чем у вас, на голодной Украине!
Уважаемые комментаторы! Что Вы так за украинских шахтеров убиваетесь. Вы же так не убьетесь!