Премьер-министр Молдавии объявил о своей отставке

13:47 23.12.2020

Глава правительства Молдавии Ион Кику объявил об уходе в отставку, чтобы провести досрочные выборы в парламент. Об этом он заявил на брифинге в присутствии президента и председателя парламента.

«Сегодня я уйду в отставку, соответственно, вместе с правительством, чтобы эта процедура могла быть запущена как можно быстрее», — сказал Кику. Действующий кабмин будет исполнять обязанности до парламентских выборов и назначения нового премьера, пояснил чиновник.

Правительство Иона Кику было создано в ноябре 2019 года. Во втором туре президентских выборов Молдавии в 2020 году победила оппозиционер Майя Санду. Она получила 57,72% голосов избирателей против 42,28% у президента Игоря Додона.

На отставке правительства и досрочных парламентских выборах настаивала избранный президент Майя Санду и поддерживающая ее Партия действия и солидарности. По ее мнению, принимаемые парламентом Молдавии законы нарушают Конституцию страны.

«Это парламентское большинство — позор. Это все можно остановить, только организовав досрочные выборы. А самый короткий путь к досрочным выборам — это отставка правительства», — говорила Санду.