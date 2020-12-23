Премьер-министр Молдавии объявил о своей отставке

Фото с сайта esp.md

Глава правительства Молдавии Ион Кику объявил об уходе в отставку, чтобы провести досрочные выборы в парламент. Об этом он заявил на брифинге в присутствии президента и председателя парламента.

«Сегодня я уйду в отставку, соответственно, вместе с правительством, чтобы эта процедура могла быть запущена как можно быстрее», — сказал Кику. Действующий кабмин будет исполнять обязанности до парламентских выборов и назначения нового премьера, пояснил чиновник.

Правительство Иона Кику было создано в ноябре 2019 года. Во втором туре президентских выборов Молдавии в 2020 году победила оппозиционер Майя Санду. Она получила 57,72% голосов избирателей против 42,28% у президента Игоря Додона.

На отставке правительства и досрочных парламентских выборах настаивала избранный президент Майя Санду и поддерживающая ее Партия действия и солидарности. По ее мнению, принимаемые парламентом Молдавии законы нарушают Конституцию страны.

«Это парламентское большинство — позор. Это все можно остановить, только организовав досрочные выборы. А самый короткий путь к досрочным выборам — это отставка правительства», — говорила Санду.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.12.2020, 13:57
    Гость: Пенсионный возраст

    снизили, премьер добровольно ушел в отставку, да... Не ту страну назвали Гондурасом.

  3. 23.12.2020, 13:51
    Гость: личный опыт

    Владимир Владимирович, вы же видите, молдаванам чужда т.н. демократия. Они ее не понимают. Назначьте им, пожалуйста, авторитетного цыганского барона и в Молдавии все быстро наладится.

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