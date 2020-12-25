Зеленский хотел бы выйти из Минских соглашений

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он хотел бы выйти из Минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью журналу "Фокус".

По словам Зеленского, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины и европейских партнеров". При этом он признал, что выйти из минских соглашений "просто так", без последствий, не получится. 

"Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Но лично я бы вышел," - заявил он. 

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса.

Однако этот план до сих пор не выполнен, так как украинские политики постоянно затягивают его выполнение и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.12.2020, 19:57
    Гость: Да вы, батенька уже выпили?

    Граница там лежит, где и лежала. Почитайте-ка соглашения. Там все написано по пунктам. И что за чем следует. Все просто. Надо выполнять. Не надо только задницей елозить.

  5. 25.12.2020, 19:52
    Гость: looк

    Донбас всегда был криминальным районом в шахтах работали быашие уголовники со всего союза да лишенцы.

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