Зеленский хотел бы выйти из Минских соглашений

13:07 25.12.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он хотел бы выйти из Минских соглашений. Об этом он рассказал в интервью журналу "Фокус".

По словам Зеленского, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины и европейских партнеров". При этом он признал, что выйти из минских соглашений "просто так", без последствий, не получится.

"Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Но лично я бы вышел," - заявил он.

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса.

Однако этот план до сих пор не выполнен, так как украинские политики постоянно затягивают его выполнение и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер.