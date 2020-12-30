Иран выделит по $150 тыс. семьям погибших в катастрофе украинского Boeing
Правительство Ирана выплатит по 150 тыс. долларов каждой семье, член которой погиб при крушении самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сообщает РБК со ссылкой на агентство IRNA.
«Кабинет министров Ирана в среду поручил Министерству дорог и городского развития как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами выплатить по $150 тыс. или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим», — говорится в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что средства должны быть распределены без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству или полу, а также в соответствии с законами стран, гражданами которых являлись погибшие.
Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли все 176 находившихся на борту человек. Через несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing, который был принят за вражескую крылатую ракету. В связи с обострением отношений между Ираном и США, иранские системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В деле МН17 речь идет о миллионах. Но дело даже не в этом, Иран пытается съехать на "человеческую ошибку" оператора ЗРК "Тор", в условиях отсутствия связи с командным пунктом самостоятельно осуществившего пуск двух ракет. Типа, ошибка лейтенанта или даже сержанта. Не катит! Там преступление на преступлении в самой организации ПВО и управлении им. Признать лишь ошибку исполнителя означает, что все остальное там было правильно. А нефига! Они разместили и поставили на боевой режим армейское ПВО в районе действующего гражданского аэропорта, не закрыв полеты в нем. Армейское ПВО, не имеющее связи с гражданским управлением движением! В отличие от ПВО страны, работающего с ним на общей платформе. Речь идет вообще о возможности работы Ирана в системе регламентов ИКАО.
следующая в очереди-Россия Надо признавать вину и выплачивать деньги за погибших По примеру иранцев-150тыс за одного погибшего Это не так много-около 40млн зеленых Квартира Сечина к примеру стоит больше не говоря уже о недвижимости на проклятом Западе
Они и не отрицали. Иран нашел в себе честность признать это. США до сих пор не признали, что сбили Иранский пассажирский самолёт, но наградили за это капитана корабля который пустил ракету. Украина не признала до сих пор ответственность за сбитый Ту-154 в чёрном море. А рот как на Иран открыли..
Компенсация Ирана по 150тыс. баксов разительно контрастирует с компенсацией в России за авиа происшествия. Более 11 миллионов рублей на наши деньги. А у нас от 100тр руб. до миллиона максимум. Более чем в 10 раз меньше.
В статье прямо указано и со ссылкой, что иранцы сбили.
Так это же вроде не иранцы. В России же писали, что нет никаких доказательств.