Иран выделит по $150 тыс. семьям погибших в катастрофе украинского Boeing

19:28 30.12.2020

Правительство Ирана выплатит по 150 тыс. долларов каждой семье, член которой погиб при крушении самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сообщает РБК со ссылкой на агентство IRNA.

«Кабинет министров Ирана в среду поручил Министерству дорог и городского развития как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами выплатить по $150 тыс. или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что средства должны быть распределены без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству или полу, а также в соответствии с законами стран, гражданами которых являлись погибшие.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли все 176 находившихся на борту человек. Через несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing, который был принят за вражескую крылатую ракету. В связи с обострением отношений между Ираном и США, иранские системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.