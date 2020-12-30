В Израиле еще один житель скончался после вакцинации от коронавируса

В иерусалимской больнице после вакцинации от коронавируса умер 88-летний житель Израиля.

Пациент прививался вакциной компаний Pfizer и BioNTech. При этом врачи отметили, что не видят связи между его смертью и прививкой.

По информации медиков, пациент скончался спустя несколько часов после вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel.

Напомним, ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля информировала о смерти после вакцинации 75-летнего жителя страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.12.2020, 03:07
    Гость: АлексейВ

    В западных странах с учётом цен на медицину. Если старик или просто больной попадает в ICU, (intensive care unit) - реанимация. Бюджету или страховой компании месяц может стоить миллион долларов. Они уже давно в хосписах усыпляют в тихую. А тут такая экономия...

  2. 31.12.2020, 01:21
    Гость: Адам

    Не стоит вводить в организм никаких препаратов. Иммунитет человека сам способен бороться с любым видом заболеваний. Только человек с ослабленным иммунитетом может быть подвержен болезням. Я не позволю лично в себя колоть этот яд.

  3. 31.12.2020, 00:33
    Гость: Skeptik

    Вакцинирован в канун Рождества, умер пять дней спустя:
    в Швейцарии, Lucerna умер человек
    после вакцинации против коронавируса

  4. 31.12.2020, 00:11
    Гость: Смотрю

    Много шутников здесь, весело использующих смерть человека для прибауток. Это все, что надо знать о бездельниках, болтающихся на данном форуме.

  5. 30.12.2020, 23:47
    Гость: gvozd

    да, это давно уже обсуждается.
    однако, Абсолютная Необходимость для левых-глобалистов-педосатанистов Сместить трампа - является Главным фактором.
    сиюминутный кризис, реальная возможность Потери Контроля над сша... толкнула их на Радикальные шаги по захвату власти и Резкому усилению удушающего захвата на горле человечества.
    все это былобы все равно, но Медленнее и незаметнее..
    так как они спокойно грабили мир и тащили силой в свой сатанизм последние 60 лет.
    то что происходит - это повторение ситуации с Организацией Ими же Первой Мировой войны.
    цели те же - мировой контроль, концлагерь.

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