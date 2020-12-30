В Израиле еще один житель скончался после вакцинации от коронавируса

17:29 30.12.2020

В иерусалимской больнице после вакцинации от коронавируса умер 88-летний житель Израиля.

Пациент прививался вакциной компаний Pfizer и BioNTech. При этом врачи отметили, что не видят связи между его смертью и прививкой.

По информации медиков, пациент скончался спустя несколько часов после вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel.

Напомним, ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля информировала о смерти после вакцинации 75-летнего жителя страны.