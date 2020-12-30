В Израиле еще один житель скончался после вакцинации от коронавируса
В иерусалимской больнице после вакцинации от коронавируса умер 88-летний житель Израиля.
Пациент прививался вакциной компаний Pfizer и BioNTech. При этом врачи отметили, что не видят связи между его смертью и прививкой.
По информации медиков, пациент скончался спустя несколько часов после вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel.
Напомним, ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля информировала о смерти после вакцинации 75-летнего жителя страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В западных странах с учётом цен на медицину. Если старик или просто больной попадает в ICU, (intensive care unit) - реанимация. Бюджету или страховой компании месяц может стоить миллион долларов. Они уже давно в хосписах усыпляют в тихую. А тут такая экономия...
Не стоит вводить в организм никаких препаратов. Иммунитет человека сам способен бороться с любым видом заболеваний. Только человек с ослабленным иммунитетом может быть подвержен болезням. Я не позволю лично в себя колоть этот яд.
Вакцинирован в канун Рождества, умер пять дней спустя:
в Швейцарии, Lucerna умер человек
после вакцинации против коронавируса
Много шутников здесь, весело использующих смерть человека для прибауток. Это все, что надо знать о бездельниках, болтающихся на данном форуме.
да, это давно уже обсуждается.
однако, Абсолютная Необходимость для левых-глобалистов-педосатанистов Сместить трампа - является Главным фактором.
сиюминутный кризис, реальная возможность Потери Контроля над сша... толкнула их на Радикальные шаги по захвату власти и Резкому усилению удушающего захвата на горле человечества.
все это былобы все равно, но Медленнее и незаметнее..
так как они спокойно грабили мир и тащили силой в свой сатанизм последние 60 лет.
то что происходит - это повторение ситуации с Организацией Ими же Первой Мировой войны.
цели те же - мировой контроль, концлагерь.