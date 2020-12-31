Украина в 2020 году запретила ввоз из РФ 6 «пропагандистских» детских книг
В уходящем 2020 году государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз из России шести книг (три издательства «Азбука-Аттикус» и три «Мозаика-синтез») из-за «пропаганды государства-агрессора» и «коммунистического тоталитарного режима и его символики».
В число книг вошли: «Транспорт» из серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия», «А почему небо голубое?», два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты».
Совокупный тираж данных книг составляет 45 000 экземпляров, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что в настоящее время на Украину из России запрещен ввоз 274 наименований издательской продукции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не очень понимаю, почему не пропустили пост. Там не было ни оскорблений, ни нарушений. Был лишь вопрос, который мог не понравится, хотя в странах с свободой выражения мнений, его не запрещают. Это ещё раз доказывает, на каком уровне находится свобода выражения мнений в России. Вот мой вопрос - в 1941 году в СССР книги из Германии не запрещались?
А можно поконкретней о врагах, подтвердить документально. А то как-то называть в Украине летное учидище именем врага (Кожедуба), как то нелогично.
А что баварская сосиска разве не Ковпак бил дойч швайне и разве не Кожедуб сбивал их самолеты?
А что баварская сосиска разве не Ковпак бил дойч швайне и разве не Кожедуб сбивал их самолеты?
Нацистская клоунада