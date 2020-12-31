Украина в 2020 году запретила ввоз из РФ 6 «пропагандистских» детских книг

Украина флаг

В уходящем 2020 году государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз из России шести книг (три издательства «Азбука-Аттикус» и три «Мозаика-синтез») из-за «пропаганды государства-агрессора» и «коммунистического тоталитарного режима и его символики».

В число книг вошли: «Транспорт» из серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия», «А почему небо голубое?», два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты».

Совокупный тираж данных книг составляет 45 000 экземпляров, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в настоящее время на Украину из России запрещен ввоз 274 наименований издательской продукции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.12.2020, 18:51
    Гость: Мамба

    Не очень понимаю, почему не пропустили пост. Там не было ни оскорблений, ни нарушений. Был лишь вопрос, который мог не понравится, хотя в странах с свободой выражения мнений, его не запрещают. Это ещё раз доказывает, на каком уровне находится свобода выражения мнений в России. Вот мой вопрос - в 1941 году в СССР книги из Германии не запрещались?

  2. 31.12.2020, 17:33
    Гость: Вячеслав

    А можно поконкретней о врагах, подтвердить документально. А то как-то называть в Украине летное учидище именем врага (Кожедуба), как то нелогично.

  3. 31.12.2020, 17:29
    Гость: Андрюша ВРАГ ФОЛЬСКДОЙЧЕЙ

    А что баварская сосиска разве не Ковпак бил дойч швайне и разве не Кожедуб сбивал их самолеты?

  4. 31.12.2020, 17:16
    Гость: Андрюша ВРАГ ФОЛЬСКДОЙЧЕЙ

    А что баварская сосиска разве не Ковпак бил дойч швайне и разве не Кожедуб сбивал их самолеты?

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