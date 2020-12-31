Украина в 2020 году запретила ввоз из РФ 6 «пропагандистских» детских книг

12:28 31.12.2020

В уходящем 2020 году государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз из России шести книг (три издательства «Азбука-Аттикус» и три «Мозаика-синтез») из-за «пропаганды государства-агрессора» и «коммунистического тоталитарного режима и его символики».

В число книг вошли: «Транспорт» из серии «Развиваем малыша», «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия», «А почему небо голубое?», два издания книги «Время, пространство» и «Школа семи гномов. Уроки грамоты».

Совокупный тираж данных книг составляет 45 000 экземпляров, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в настоящее время на Украину из России запрещен ввоз 274 наименований издательской продукции.