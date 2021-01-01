Зеленский попросил Крым перевести часы и вернуться в состав Украины
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Крым вернуться в состав Украины. Об этом он заявил в новогоднем поздравлении.
Он перешел на русский язык и отметил, что полуостров вместе с Донецком и Луганском живет по московскому времени и Новый год там наступил на час раньше. «Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!», — цитирует Зеленского РБК.
В своем поздравлении президент сказал, что не хочет, находясь на улице Банковой в Киеве (там находится резиденция главы государства), говорить, что на Украине наступит мир.
«А хочу сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине настал. И написать «Крым — это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке, украинского пляжа украинской Ялты».
Киев придерживается официальной позиции, что Крым и непризнанные республики Донбасса являются временно оккупированными Россией территорией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт, что доказывается итогами референдума, проведенного в марте 2014-го, когда жители полуострова проголосовали за присоединение к России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Имеем независимость ОТ ЗДРАВОГО СМЫСЛА и Украины, и Латвии, и Литвы с эстонией, вырвавшийся на финальную прямую своего забега в никуда.
соревнование "За Место Мамбы" с самИм Мамбой! А остальным участникам форума остаётся запастись жаренными семечками и наблюдать, кто из вас двоих перешибёт кого в этой схватке гигантов свідомості.
Вики: Черная мамба — самая опасная змея в мире.
Вот и здесь: шипит, истекает ядом, пачкая свою вышиванку...
И думает, что кусает. Шипи, шипи, а КРЫМНАШ!
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"Донбасс и Крым! Переведите часы назад."
Молодец Зеленский! Только надо было уточнить, что надо переводить далеко назад, когда Крым еще не был отдан Украине лысой образиной, да и Донбасс был русским.