Зеленский попросил Крым перевести часы и вернуться в состав Украины

Фото с официального сайта Президента Украины © KM.RU, Николай Лазаренко

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Крым вернуться в состав Украины. Об этом он заявил в новогоднем поздравлении.

Он перешел на русский язык и отметил, что полуостров вместе с Донецком и Луганском живет по московскому времени и Новый год там наступил на час раньше. «Но я знаю, что уже почти час, как вы ждете нас, чтоб встретить Новый год вместе. Как одна семья. Как один народ. Как одна страна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами!», — цитирует Зеленского РБК.

В своем поздравлении президент сказал, что не хочет, находясь на улице Банковой в Киеве (там находится резиденция главы государства), говорить, что на Украине наступит мир.

«А хочу сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине настал. И написать «Крым — это Украина» не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песке, украинского пляжа украинской Ялты».

Киев придерживается официальной позиции, что Крым и непризнанные республики Донбасса являются временно оккупированными Россией территорией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт, что доказывается итогами референдума, проведенного в марте 2014-го, когда жители полуострова проголосовали за присоединение к России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.01.2021, 18:33
    Гость: и что "же мы имеем сейчас"?

    Имеем независимость ОТ ЗДРАВОГО СМЫСЛА и Украины, и Латвии, и Литвы с эстонией, вырвавшийся на финальную прямую своего забега в никуда.

  2. 01.01.2021, 18:25
    Гость: Поздоровляю! Ты вступил в

    соревнование "За Место Мамбы" с самИм Мамбой! А остальным участникам форума остаётся запастись жаренными семечками и наблюдать, кто из вас двоих перешибёт кого в этой схватке гигантов свідомості.

  3. 01.01.2021, 18:23
    Гость: o

    Вики: Черная мамба — самая опасная змея в мире.
    Вот и здесь: шипит, истекает ядом, пачкая свою вышиванку...
    И думает, что кусает. Шипи, шипи, а КРЫМНАШ!

  5. 01.01.2021, 18:13
    Гость: ha

    "Донбасс и Крым! Переведите часы назад."
    Молодец Зеленский! Только надо было уточнить, что надо переводить далеко назад, когда Крым еще не был отдан Украине лысой образиной, да и Донбасс был русским.

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