Четыре человека погибли в результате беспорядков в Вашингтоне

10:19 7.01.2021

Четыре человека погибли в результате массовых беспорядков в районе Капитолийского холма, устроенных сторонниками президента Дональда Трампа, протестующих против сертификации Конгрессом победы на выборах Джо Байдена, пишет РИА Новости.

Одна женщина получила ранение в шею во время штурма Капитолия. "Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из служебного оружия в женщину. Она была доставлена в больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась. Кроме того, сегодня поступили сообщения о еще трех случаях смерти возле Капитолия", - заявил глава местной полиции Роберт Конти.

Не менее 14 полицейских получили ранения, двоим из них потребовалась госпитализация.

В ходе беспорядков были задержаны 52 человека.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.

Днем 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса и сорвали заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты и спустя несколько часов выдавили их из здания. Сам Трамп на митинге призывал сторонников идти к Капитолию, но после того как они устроили беспорядки, попросил их разойтись по домам.

Заседание Конгресса было прервано, ряд конгрессменов эвакуирован на военную базу. После наведения порядка заседание возобновилось.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражение не признает.