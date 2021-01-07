Четыре человека погибли в результате беспорядков в Вашингтоне
Четыре человека погибли в результате массовых беспорядков в районе Капитолийского холма, устроенных сторонниками президента Дональда Трампа, протестующих против сертификации Конгрессом победы на выборах Джо Байдена, пишет РИА Новости.
Одна женщина получила ранение в шею во время штурма Капитолия. "Один сотрудник полиции Капитолия выстрелил из служебного оружия в женщину. Она была доставлена в больницу, где после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась. Кроме того, сегодня поступили сообщения о еще трех случаях смерти возле Капитолия", - заявил глава местной полиции Роберт Конти.
Не менее 14 полицейских получили ранения, двоим из них потребовалась госпитализация.
В ходе беспорядков были задержаны 52 человека.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.
Днем 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса и сорвали заседание сената и палаты представителей, которые должны были утвердить итоги президентских выборов. Правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты и спустя несколько часов выдавили их из здания. Сам Трамп на митинге призывал сторонников идти к Капитолию, но после того как они устроили беспорядки, попросил их разойтись по домам.
Заседание Конгресса было прервано, ряд конгрессменов эвакуирован на военную базу. После наведения порядка заседание возобновилось.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Победу на них одержал кандидат от демократов Джо Байден, получивший 306 голосов выборщиков. Трамп набрал 232 голоса, но поражение не признает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну все понятно - при уменьшении количества ресурсов, начинается внутривидовая борьба за выживание. Заметьте, уже не межвидовая, как это было раньше, а именно внутривидовая. Значит конец уже не за горами. У нас, кстати тоже разные типа пророчества в последнее время ходят - мол ещё пол года поживем спокойно, а потом начнётся самый настоящий песец. Сегодня прошвырнулась по городу - вроде праздник большой, а людей практически нигде нет - даже машины почти не ездят. Одни церки забиты - как селедки в банке и почти все без масок. И это при том, что завтра у нас опять начинается карантин. Погуляли бы напоследок, а то снова две недели взаперти сидеть придётся. В смысле нутром чую - что-то не то происходит. Знаете, такое ощущуние типа - сдаётся мне мы на кануне большого шухера...
Помню один из друзей моего деда рассказывал как во время визита в СССР, Дэвид Рокфеллер, в ответ на жалобы членов политбюро по поводу агрессивной политики американского президента, пообещал заменить его, если переговоры пройдут успешно. На удивлённые вопросы по этому поводу «принц капитализма» вполне по-марксистски ответил: «Знаю же я о диктатуре пролетариата — должны же и вы знать о диктатуре буржуазии».
Ты забыл упомянуть, что в анкете Хвёдорович написал своё научное звание так "проФФесор". А то техникум, высшее образование. Это мелко для проФФесора.
можно было конечно геев-туристов из охранных контор послать по турпутевкам в Вашингтон, достопримечательности Капитолия, так сказать, пофоткать, но их Бацька ссадил с самолета в последний момент.
А то "новички" прокисают зазря.
и Жирик в черном платке месяц будет ходить.