СМИ назвали вероятного кандидата на пост канцлера Германии вместо Меркель

Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ может сменить министр здравоохранения Германии, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан, сообщила в пятницу, 8 января, немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, глава минздрава в последние недели рассматривал такую возможность и обсуждал ее с «влиятельными представителями ХДС» во время телефонных переговоров.

На пост канцлера ФРГ также претендуют премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц и председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Реттген.

Мерц, в свою очередь, заявил, что высоко оценивает свои шансы стать преемником Меркель. При этом глава минздрава обогнал по рейтингам канцлера ФРГ на 1%. Он получил большую поддержку у населения страны на фоне борьбы с пандемией COVID-19, пишут «Известия».

Министр пока не прокомментировал эту информацию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.01.2021, 17:58
    Гость: да-да

    Германия как национальное госу дарство показывает антирусскому лобби космополитов в России как на самом деле выбирается демократическая власть в цивилизационном обществе.

  3. 08.01.2021, 17:04
    Гость: вот так

    Видать мужик сообразительный фамилию урезал ,мол не поймут кто кем был и есть .

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