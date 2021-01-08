СМИ назвали вероятного кандидата на пост канцлера Германии вместо Меркель
Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ может сменить министр здравоохранения Германии, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан, сообщила в пятницу, 8 января, немецкая газета Bild со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, глава минздрава в последние недели рассматривал такую возможность и обсуждал ее с «влиятельными представителями ХДС» во время телефонных переговоров.
На пост канцлера ФРГ также претендуют премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц и председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Реттген.
Мерц, в свою очередь, заявил, что высоко оценивает свои шансы стать преемником Меркель. При этом глава минздрава обогнал по рейтингам канцлера ФРГ на 1%. Он получил большую поддержку у населения страны на фоне борьбы с пандемией COVID-19, пишут «Известия».
Министр пока не прокомментировал эту информацию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Германия как национальное госу дарство показывает антирусскому лобби космополитов в России как на самом деле выбирается демократическая власть в цивилизационном обществе.
Куда дели Рапунцель-Карренбауэр, которая с "позиции силы"?
Видать мужик сообразительный фамилию урезал ,мол не поймут кто кем был и есть .