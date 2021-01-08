СМИ назвали вероятного кандидата на пост канцлера Германии вместо Меркель

16:09 8.01.2021

Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ может сменить министр здравоохранения Германии, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан, сообщила в пятницу, 8 января, немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, глава минздрава в последние недели рассматривал такую возможность и обсуждал ее с «влиятельными представителями ХДС» во время телефонных переговоров.

На пост канцлера ФРГ также претендуют премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц и председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Реттген.

Мерц, в свою очередь, заявил, что высоко оценивает свои шансы стать преемником Меркель. При этом глава минздрава обогнал по рейтингам канцлера ФРГ на 1%. Он получил большую поддержку у населения страны на фоне борьбы с пандемией COVID-19, пишут «Известия».

Министр пока не прокомментировал эту информацию.