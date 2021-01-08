Задержанному при штурме Капитолия потребовался переводчик с русского языка
Одному из задержанных за беспорядки в Вашингтоне во время суда потребовался переводчик с русского языка. Русскоговорящий человек оказался одним из нескольких десятков, кто должен предстать перед законом за события при штурме Капитолия.
По беспорядкам в Вашингтоне всего возбуждено сорок дел. О русскоязычном задержанном не приводится никаких подробностей. Лишь известно, что во время заседания он ответил: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", пишут "Вести".
7 января cторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе на выборах главы государства демократа Джозефа Байдена.
В результате беспорядков погибли четыре человека. Также скончался сотрудник правоохранительных органов, получивший ранения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал.
..то Лукошенко имеет полное право громить оппозицию, поскольку Тихоновская чаще говорит по-англицски, чем по-беларусски...
Ну вот, опять петров с бошировым приехали шпили-вили посмотреть. А чо делать, ну не осталось больше профессионалов.
.."Джексон оказался женщиной" (х/ф "3+2"), а "русский" оказался молдаванкой-иммигранткой!
Париж брали?
Брали!
Зимний брали?
Брали!
Рейхстаг брали?
Брали!
И Капитолий возьмём!