Задержанному при штурме Капитолия потребовался переводчик с русского языка

Одному из задержанных за беспорядки в Вашингтоне во время суда потребовался переводчик с русского языка. Русскоговорящий человек оказался одним из нескольких десятков, кто должен предстать перед законом за события при штурме Капитолия.

По беспорядкам в Вашингтоне всего возбуждено сорок дел. О русскоязычном задержанном не приводится никаких подробностей. Лишь известно, что во время заседания он ответил: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", пишут "Вести".

7 января cторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе на выборах главы государства демократа Джозефа Байдена.

В результате беспорядков  погибли четыре человека. Также скончался сотрудник правоохранительных органов, получивший ранения. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.01.2021, 06:20
    Гость: Если здесь "русский след",..

    ..то Лукошенко имеет полное право громить оппозицию, поскольку Тихоновская чаще говорит по-англицски, чем по-беларусски...

  3. 09.01.2021, 06:11
    Гость: demos

    Ну вот, опять петров с бошировым приехали шпили-вили посмотреть. А чо делать, ну не осталось больше профессионалов.

  4. 09.01.2021, 03:16
    Гость: "Кончил читать эту муру..."

    .."Джексон оказался женщиной" (х/ф "3+2"), а "русский" оказался молдаванкой-иммигранткой!

  5. 09.01.2021, 03:13
    Гость: Русский след

    Париж брали?
    Брали!
    Зимний брали?
    Брали!
    Рейхстаг брали?
    Брали!
    И Капитолий возьмём!

Все комментарии (31)
Выбор читателей
© KM.RU, Татьяна Бывшук
Нижегородцу грозит 7 лет тюрьмы за сбор валежника
Александр Проханов © KM.RU, Алексей Белкин
«Очищение — это главный всеобъемлющий нацпроект, без которого невозможны все другие проекты: ни проект здравоохранения, ни проект сбережения народа»
«Эра однодневок: одна очень хорошая вещь получается намного дороже, чем десяток плохих, но доступных»
Патриарх Кирилл © KM.RU, Игорь Варнавский
Патриарх Кирилл сравнил неверие в пандемию коронавируса с неверием в Бога
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Белый дом © KM.RU, Илья Шабардин
Кабмин обязал российские госкомпании публиковать данные о достижении KPI
© KM.RU, Александр Кочубей
Путин отказался поверить в рекордный дефицит бюджета Москвы
В Москве «сотрудники НКВД» продают шаурму «от Сталина»
Минздрав Украины получил заявку на регистрацию «Спутника V»
СМИ назвали вероятного кандидата на пост канцлера Германии вместо Меркель
Автомобильная пробка © KM.RU, Алексей Белкин
МВД будет аннулировать карты машин, не прошедших реальный техосмотр
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Мэр Лондона объявил режим ЧС из-за угрозы переполнения больниц
Александр Поветкин (справа) © KM.RU, Алексей Белкин
Нокаут в исполнении Поветкина стал лучшим в 2020 году