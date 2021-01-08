Задержанному при штурме Капитолия потребовался переводчик с русского языка

20:07 8.01.2021

Одному из задержанных за беспорядки в Вашингтоне во время суда потребовался переводчик с русского языка. Русскоговорящий человек оказался одним из нескольких десятков, кто должен предстать перед законом за события при штурме Капитолия.

По беспорядкам в Вашингтоне всего возбуждено сорок дел. О русскоязычном задержанном не приводится никаких подробностей. Лишь известно, что во время заседания он ответил: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", пишут "Вести".

7 января cторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе на выборах главы государства демократа Джозефа Байдена.

В результате беспорядков погибли четыре человека. Также скончался сотрудник правоохранительных органов, получивший ранения.