Минздрав Украины получил заявку на регистрацию «Спутника V»

Харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эту информацию подтвердил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Ранее замглавы Минздрава заявил о невозможности регистрации вакцины до окончания третьей фазы испытаний.

«Компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка. Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей — все это должно отображаться в досье. Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что из себя являет российская вакцина»,—  приводит слова Степанова «Коммерсант».

По его словам, после рассмотрения документов можно будет «более откровенно говорить относительно этой вакцины». Министр заявил, что вокруг этого препарата много «большой политики», но здоровье украинцев не должно быть поводом для «информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины».  Степанов уверен, что Минздрав Украины способен обеспечить страну вакцинами «ведущих мировых производителей».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.01.2021, 17:52
    Гость: иван з.

    А вам не всё равно, вакцина это или плацебо? Вы ж разницы между ними один хрен не понимаете.

  2. 08.01.2021, 17:41
    Гость: Тау

    Рынок вакцин большой, Россия может по нему походить и найти покупателя, не нужно так зацикливаться на Украине.

  4. 08.01.2021, 16:48
    Гость: из киева

    Надо быть идиотом, чтобы принять вакцину от врага. Тем более от врага с очень скверной репутацией нарушителя Конвенции о запрещении хим.оружия.

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