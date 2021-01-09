Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа

12:59 9.01.2021

Социальная сеть Twitter заявила о немедленной и постоянной блокировке личного аккаунта президента США Дональда Трампа. Действующему президенту вменяется нарушение правил, запрещающих восхвалять насилие, и риск дальнейшего подстрекательства.

Решение заблокировать аккаунт была принято из-за «продолжающейся напряженности в США» и «всплеску мирового обсуждения» штурма здания Конгресса 6 января. Компания заявила, что проанализировала два твита, сделанные Трампом после окончания его временной блокировки. В одном из них он говорил, что «американские патриоты», проголосовавшие за него, «будут иметь большой голос в будущем», во втором — отказался посещать инаугурацию избранного президента Джо Байдена.

«Эти два твита нужно читать в контексте более масштабных событий в стране, а также способов, которыми высказывания президента могут использоваться для мобилизации, в том числе для призывов к насилию,— цитирует заявление компании «Коммерсант». — После оценки формулировок, использующихся в этих твитах, на предмет соответствия политике о восхвалении насилия, мы определили, что они нарушают политику... и действия пользователя @realDonaldTrump должны быть приостановлены немедленно и навсегда».

Компания обратила внимание, что в Twitter и вне него «уже распространяются планы будущих вооруженных протестов», в том числе планы второго нападения на Капитолий США и капитолии штатов 17 января.

Официальный аккаунт президента США в Twitter, передающийся вместе с должностью, не заблокирован. Трамп воспользовался им, чтобы обвинить Twitter в нарушении свободы слова и объявить о возможности создать свой сервис. Twitter удалила эти твиты из официального аккаунта, а когда то же заявление вышло в аккаунте предвыборного штаба господина Трампа — заблокировала его.

У Дональда Трампа было 88 млн подписчиков.