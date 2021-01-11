Минфин США ввел санкции против украинцев за вмешательство в выборы

21:07 11.01.2021

Минфин США ввел санкции против граждан Украины и четырех информационных ресурсов за вмешательство в выборы.

В санкционный список попал депутат Рады Александр Дубинский (фракция «Слуга народа»), бывший прокурор Константин Кулик (вел дело компании Burisma Holdings), бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.

Информационные ресурсы, попавшие под санкции: агентство Only News, ТОВ «Ера-Медиа», Nabuleaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»), сообщает РБК.

По мнению американских властей, некоторые из указанных лиц и компаний связаны с депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом, против которого уже введены санкции.

Все они попали в SDN List, что означает блокировку активов в США, а также запрет американским гражданам на проведение с ними каких-либо операций.