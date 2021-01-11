Минфин США ввел санкции против украинцев за вмешательство в выборы
Минфин США ввел санкции против граждан Украины и четырех информационных ресурсов за вмешательство в выборы.
В санкционный список попал депутат Рады Александр Дубинский (фракция «Слуга народа»), бывший прокурор Константин Кулик (вел дело компании Burisma Holdings), бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.
Информационные ресурсы, попавшие под санкции: агентство Only News, ТОВ «Ера-Медиа», Nabuleaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»), сообщает РБК.
По мнению американских властей, некоторые из указанных лиц и компаний связаны с депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом, против которого уже введены санкции.
Все они попали в SDN List, что означает блокировку активов в США, а также запрет американским гражданам на проведение с ними каких-либо операций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот МВФ транши зажал - это серьёзно. Как теперь харчеваться украинцы будут? Им же тарифы на ЖКХ в 10 раз повысили. И лекарства подорожали.
То ли граждане, то ли часть граждан по этническому принципу. Поэтому как жили в нищете, так и будут побираться по миру. И служить тем, кто подаст.
Минфин США ввел санкции против граждан Украины и четырех информационных ресурсов за вмешательство в выборы.
В санкционный список попал депутат Рады Александр Дубинский (фракция «Слуга народа»), бывший прокурор Константин Кулик (вел дело компании Burisma Holdings), бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель.
А что тут удивляет? Не нравится хозяевам Вашингтона, когда неприятные вещи о них говорят. Тем паче - о победителе гонки..Или тараканьих бегов...
Смейся, паяц! Деньжат кто-то оттуд подкидывает? Гав-гав на "российских хозяев"? Интересно, а что хорошего и полезного дала Америка простым людям Украины? Слободскую Украину, Запорожье-Катеринославщину, Северное Причерноморье и Приазовье? Построила предприятия, остатки которых даже сейчас дают экспортную продукцию, а доллары присваивает, да, с соизволения США небольшая часть Украины? Удобрила поля, с которых зерно идет, правда, выращенное на америк. посевматериале(фураж)? Что?