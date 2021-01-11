Садыр Жапаров лидирует на выборах в Киргизии

Садыр Жапаров

Садыр Жапаров лидирует в первом туре выборов президента Киргизии с 79% голосов после подсчета 98% бюллетеней, сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные данные ЦИК республики.

На на 8 утра по местному времени (5:00 мск), аппаратура на урнах успела подсчитать голоса с 2425 участков из 2476. Там за Жапарова проголосовало более 1,117 миллиона человек.

По данным ручного подсчета голосов с 71% участков, также лидирует Жапаров. Сейчас у него более 80%. Ручной подсчет по законодательству обязателен для вынесения окончательных итогов голосования.

Также в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80% граждан предпочли президентскую форму правления парламентской.

Как пишет "Интерфакс", наблюдатели Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признали выборы легитимными. "Во время прошедших в Киргизии досрочных выборов президента и референдума не отмечены нарушения норм действующего законодательства. Выборы состоялись в атмосфере открытости и прозрачности", - заявил генсек ШОС Владимир Норов.

В октябре 2020 года по Киргизии прокатилась волна беспорядков, протестующие были недовольны итогами парламентских выборов. В результате президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров. В ноябре он сложил полномочия для участия в выборах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.01.2021, 11:04
    Гость: посмотрим

    Это еще ничего не значит.Уже три революции в Киргизии по свержению президентов были.

Все комментарии (5)
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