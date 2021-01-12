Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

17:50 12.01.2021

Интерпол выдал ордер на арест граждан России Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева из-за взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

Отмечается, что Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за технических неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море.

В итоге Гречушкин обанкротился и фактически бросил экипаж: российским и украинским морякам пришлось около года находиться в Бейруте, им не платили зарплату и не выдавали продовольствие. Капитаном Rhosus при этом был Прокошев.

В августе прошлого года из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами с корабля еще в 2014 году и хранившейся впоследствии на складе, в бейрутском порту прогремел мощный взрыв. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения. Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действовал режим чрезвычайного положения.

Международный ордер на арест Гречушкина и Прокошева ливанский суд запросил в октябре прошлого года. Также Интерпол выдал красную метку на предпринимателя из Португалии, который в 2014 году проводил оценку склада номер 12 в ливанской гавани, где хранилось взрывоопасное вещество.

