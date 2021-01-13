Российские олигархи – в первых рядах по скупке «золотых паспортов». Надоела «стабильность»?

«Золотой паспорт» - новый жизненный принцип тех, кто превратил Россию в «вахтовый посёлок» по добыванию и выводу за границу капитала

Несколько сотен тысяч евро инвестиций в "золотой паспорт", чтобы в любой момент свалить из "тухлой Рашки", – это новый жизненный принцип тех, кто превратил Россию в "вахтовый посёлок" по добыванию и выводу за границу капитала. Опубликованные в прессе данные вновь подтверждают правоту этого тезиса.

Только в 2019 году ещё 300 выходцев из стран постсоветского пространства, в первую очередь из России, стали участниками программы по получению гражданства Мальты.

В перечне новых обладателей заветных мальтийских документов, дающих право в любой момент без проблем покинуть Россию и свободно передвигаться по территории Евросоюза, по данным РБК, оказались полные тёзки как минимум семи известных российских толстосумов. В списке даже присутствуют фамилии тех, кто входит либо ранее входил в первую сотню списка Forbes.

Все они как минимум должны были внести взнос в размере 650 тысяч евро, инвестировать не менее 350 тысяч евро в недвижимость Мальты и не менее 150 тысяч – в утверждённые правительством облигации.

Итого за один миллион сто пятьдесят тысяч евро выходец из России сможет заветный мальтийский паспорт "достать из своих широких штанин". За последние несколько лет каждый второй участник программы "Гражданство за инвестиции", действующей на Мальте с 2013 года, предположительно оказался выходцем из России. Каждый второй! Всё-таки нынешняя российская элита – это органический позор нашей страны. А органика, как известно, не тонет в проруби.

Весь вопрос в качестве российской "элитки". Ведь, как мы помним, она создавалась очень поспешно. Как в своё время объявил Чубайс, мы должны любыми путями избавиться от так называемых "красных директоров". А те директора, они, помимо того, что были "красные", они всё-таки были ещё государственниками. А если ты создаёшь новый класс, то ты выбираешь противоположные стороны, не те, которые были.

Вот мы и получили класс так называемых российских западников. Они могут на словах говорить всё что угодно, но по духу это именно тот класс, который не ассоциирует себя с нашим пространством, а ассоциирует себя с другим пространством. Отсюда все смешки по поводу того, что у России может быть собственный путь развития, так называемый "третий путь".

Если когда-нибудь изобретут "машину времени", то вот этих российских западников надо было бы отправить на тот берег где-то в год 1630-й, например. И тогда, я думаю, Штаты навсегда бы остались колониями. Это данность, много раз подтверждённая историей. С этого когда-то начинала и Великобритания.

С этого когда-то начинали и варвары, и Римская империя, да, выбирая лучшее, но тем не менее двигаясь своим путём. Переплавляя, адаптируя это под себя, а не адаптируясь под других. Вот, собственно говоря, вся суть конфликта между "элиткой" и российским обществом, – считает политолог Михаил Синельников-Оришак.

Кстати, согласно данным министерства по вопросам миграции уже Греции, выходцы из России вошли в топ-3 списка наиболее активных инвесторов в недвижимость по программе получения ВНЖ.

Что касается самых популярных стран для смены налогового резидентства, то это Кипр, Мальта и Великобритания, за ними следуют Швейцария и Монако. Те, кто нас учит, как жить, бегут туда. Подобный расклад сохраняется и при анализе ответов на вопрос, в каких странах выходцы из России предпочитают покупать резидентство (ВНЖ или гражданство) за инвестиции. Больше половины назвали Кипр. За ним с большим отрывом следуют Мальта, Великобритания и Испания.

Вот такая нынче т.н. элита в России. Кстати, сплошь и рядом обосновавшаяся на госслужбе, сидящая в госбанках, госкомпаниях, госкорпорациях. Им бы уже определиться – здесь жить или там? Хотя мы же с вами понимаем, что без постоянной финансовой подпитки из России они за бугром никому не нужны. Этакий комплекс неполноценности, помноженный на ту ситуацию, куда эти деятели завели Россию.

Когда ты берёшь государственные деньги и начинаешь рассказывать о том, какой проклятый Запад, при этом дети у тебя там, ты там, у тебя ВНЖ… Я не считаю Запад исчадием ада. Но у меня нет ВНЖ, я не крошу булку на Запад, именно как абстрактный Запад. Потому что я прекрасно понимаю: нам с ним жить, работать и учиться, что называется. Ну, другого Запада не будет.

Нам никто не должен… то есть никакой Барак Обама, или Дональд Трамп, или ещё кто-то не должен заниматься нашими проблемами, этими проблемами должны заниматься мы. А рассчитывать, что они там должны быть к нам как-то лояльны… С чего вдруг? Да, у Запада есть плюсы и есть минусы. Собственно говоря, я вряд ли сейчас что-то новое сказал.

Моя позиция никак уже не поменяется. Я за открытость и чёткую позицию. Да, например, Запад сволочь. Окей, хорошо. Ты отказываешься от всех благ там, телефонов, электроники и как-то прикладываешь усилия для того, чтобы что-то создать. Тогда вопросов нет. А не когда ты ругаешь Запад – и при этом у тебя там дача, недвижимость и счета, и всё остальное, и ты ещё и гражданин этой страны, – говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.

Очевидно, что ситуация в России такова, что без реальной зачистки элиты страна может свалиться в хаос. Именно гламурятник, по сути своей, является тормозом дальнейшего развития России. Они не заинтересованы в этом. Им и так хорошо, но на всякий случай они покупают "золотые паспорта", скупают недвижимость, отправляют на Запад семьи. Кто его знает, может, действительно в России начнется смена элит, а значит, возможность слинять становится ключевой задачей.

Обратите внимание, уволили некоторое количество министров, посадили какое-то количество очень высокопоставленных чиновников. Некоторые из новых назначенцев явно назначены ненадолго, это такой способ снятия с должности через формальное повышение, как это было с экс-губернатором Краснодарского края. Его назначили министром, а потом он куда-то исчез с должности. Его не посадили. Но, как известно, как в нашей стране говорят: от сумы и тюрьмы не зарекайся, – говорит экономист Михаил Хазин.

Вот они и не зарекаются, скупая "золотые паспорта". Гламурятник прекрасно понимает, что лучше иметь "запасной аэродром Хитроу", чем рассчитывать на то, что изменений не будет. При этом и на власть они продолжают оказывать существенное давление.

Так, попытка чиновников Минфина разработать проект радикальных изменений в части налогового резиденства, которые были призваны вынудить офшорных олигархов платить налоги в России, встретила жёсткий отпор с их стороны. На встрече с миллиардерами в РСПП министр финансов Антон Силуанов узнал много нового о себе и о своей инициативе, а также о том, что думают олигархи про наши законы, суды и спецслужбы. После этого разговора господин Силуанов решил, что реформу, которая заставит офшорных толстосумов платить налоги в России, лучше отложить до "лучших дней".

В прессе тогда появились подробности встречи. Так, один из её участников заявил изданию The Bell: "Достаточно неприятный был разговор". Миллиардеры доказывали чиновнику, что расширение критериев признания человека налоговым резидентом только навредит России.

Вы можете себе представить нечто подобное, например, в США или Европе? Чтобы там те, кто уклоняется от уплаты налогов, не стесняясь, заявляли ключевой фигуре действующего правительства, мол, не стоит нас принуждать быть налоговыми резидентами России?! Их после такого откровенного демарша препроводили бы под белые рученьки в места не столь отдалённые.

А что у нас? Цитата по The Bell: "Вы кого за этим столом хотите наказать?" – поинтересовался у Силуанова один из бизнесменов. Вот как! Офшорные олигархи и подданные иных государств, контролируя в России целые отрасли и ключевые предприятия экономики, не имеют здесь "центра жизненных интересов" и не собираются платить налоги.

После встречи, как я уже отметил, Силуанов заявил, что реформа будет отложена до "лучших дней". Правда, возникает вопрос в отношении тех, кто проводит финансово-экономическую политику в России: вы на кого работаете? Почему вы игнорируете мнение простого народа и так внимательны к аргументам олигархов?

Я считал и считаю, что закон один для всех. Если эти толстосумы владеют активами в нашей стране, они обязаны здесь платить налоги. Даже если они скупают "золотые паспорта". И мне плевать, чьё налоговое резидентство у них в кармане. Не надо всех нас считать идиотами! Если решили свалить, тогда валите, но превращать Россию во всемирное посмешище недопустимо.