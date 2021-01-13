Найден мертвым участник штурма Капитолия, рывшийся в ноутбуке Пелоси

Сторонник американского президента Дональда Трампа, рывшийся в ноутбуке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме. 

Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии (Christopher Stanton Georgia) нашла его жена в подвале их дома в городе Альфарета. Она тут же позвонила в полицию и рассказала, что видит «очень много крови», пишет Lenta.ru.

Причина смерти мужчины пока не подтверждена, полицейские занимаются расследованием произошедшего. Отмечается, что в доме Джорджии нашли две полуавтоматические винтовки. Соседи описали умершего как доброго и вежливого человека.

Участнику штурма Капитолия 6 января позже предъявили обвинения. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 180 дней и/или штраф в размере тысячи долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 13.01.2021, 20:04
    Гость: Ага!

    Из одной стрелял себе в грудь, из другой в спину, сам видел, слющяй да, мамайклинус...

  4. 13.01.2021, 19:58
    Гость: Иван Иваныч

    Кстати, мстительная Яга Пелосси показала тренд, по которому будут развиваться события . Вот она какая « Ночь длинных ножей» по демократически!?

  5. 13.01.2021, 19:57
    Гость: Демократия

    Как раз перед этим адвокат Трампа выложил в сеть данные с ноутбука Пелоси, но видимо слитые ранее, где она ещё летом призывает местные власти закрывать глаза на любые беспорядки BLM и гарантирует что "своя пресса" будет нахваливать и подерживать бесчинства, а когда погромы принесут большой ущерб, пресса должна будет "переключить гнев на Трампа". Прямые указания Пелоси в поддерку бесчинств и погромов! Как только эти данные появились в сети,в ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ США мгновенно блокировали а затем удалили "неудобные" сообщения адвоката Трампа. Теперь вот "неудобный" гражданин США поплатился за опасную близость к ноутбуку, хранящему грязные тайны Пелоси. ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ в США набирает обороты! Заткнуть рты половине населения и объявить несогласных террористами - это же так демократично!
    Видимо устранять свидетелей и подтасовывать выборы тоже ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ.

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