Найден мертвым участник штурма Капитолия, рывшийся в ноутбуке Пелоси
Сторонник американского президента Дональда Трампа, рывшийся в ноутбуке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия, был найден мертвым в своем доме.
Тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии (Christopher Stanton Georgia) нашла его жена в подвале их дома в городе Альфарета. Она тут же позвонила в полицию и рассказала, что видит «очень много крови», пишет Lenta.ru.
Причина смерти мужчины пока не подтверждена, полицейские занимаются расследованием произошедшего. Отмечается, что в доме Джорджии нашли две полуавтоматические винтовки. Соседи описали умершего как доброго и вежливого человека.
Участнику штурма Капитолия 6 января позже предъявили обвинения. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 180 дней и/или штраф в размере тысячи долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это еще цветочки,ничего не началось.
поди, как Хиллари Клинтон убийству Каддафи.
Из одной стрелял себе в грудь, из другой в спину, сам видел, слющяй да, мамайклинус...
Кстати, мстительная Яга Пелосси показала тренд, по которому будут развиваться события . Вот она какая « Ночь длинных ножей» по демократически!?
Как раз перед этим адвокат Трампа выложил в сеть данные с ноутбука Пелоси, но видимо слитые ранее, где она ещё летом призывает местные власти закрывать глаза на любые беспорядки BLM и гарантирует что "своя пресса" будет нахваливать и подерживать бесчинства, а когда погромы принесут большой ущерб, пресса должна будет "переключить гнев на Трампа". Прямые указания Пелоси в поддерку бесчинств и погромов! Как только эти данные появились в сети,в ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ США мгновенно блокировали а затем удалили "неудобные" сообщения адвоката Трампа. Теперь вот "неудобный" гражданин США поплатился за опасную близость к ноутбуку, хранящему грязные тайны Пелоси. ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ в США набирает обороты! Заткнуть рты половине населения и объявить несогласных террористами - это же так демократично!
Видимо устранять свидетелей и подтасовывать выборы тоже ТОРЖЕСТВО ДЕМОКРАТИИ.