Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти

Дональд Трамп

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа, пишет "Интерфакс".

Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, против выступили 205. Отмечается, что среди проголосовавших "за", есть один республиканец. 

У Пенса и кабинета министров будет 24 часа для принятия решения. Однако ожидается, что он не поддержит данную резолюцию, после чего Палаты представителей начнут рассматривать вопрос об объявлении импичмента Трампу. 

Ранее сообщалось, что Пенс не исключает приминения 25-й поправки, допускающей отстранение президента США от власти, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. 

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых погибло 5 человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.01.2021, 14:53
    Гость: Аnton

    Жизнь показала,что молодого в политике Трампа , старшие товарищи умыли , а могут еще и посадить. Значит цифры в паспорте не главное ,а главное что в голове . К счастью демократия в США не пустой звук и авторитаризму нет здесь места,что и показали обе партии.

  2. 13.01.2021, 13:52
    Гость: Анюте

    Дорогуша, ты уже всех достала своими влажными мечтами о гражданской войне в Америке. Мечтаешь о гибели людей? Смотри, дорогуша, такие мечты возвращаются туда, откуда исходят.

  3. 13.01.2021, 13:23
    Гость: АлексейВ

    NYT: Defense Dept. Warns Snipers, Active Shooters, “Suicide Aircraft” & Drones Could Threaten Biden Inauguration

    Вроде как в сети появляются призывы брать Капитолий с оружием в руках 17го числа. План срыва инаугурации Байдена.

  4. 13.01.2021, 11:33
    Гость: Логинов

    Значит своих родителей ты считаешь идиотами, а не мудрыми? Браво! Хороший наследничек...

  5. 13.01.2021, 11:33
    Гость: Анна

    А в чем Трамп виноват? Гражданскую войну в США политологи предсказывали еще во времена Буша-младшего и избрания Обамы. И что демократы думают что отстранением Трампа они решат проблему гражданской войны в Штатах и народ успокоится,не будет бунтовать?

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