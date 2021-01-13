Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти

09:16 13.01.2021

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа, пишет "Интерфакс".

Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, против выступили 205. Отмечается, что среди проголосовавших "за", есть один республиканец.

У Пенса и кабинета министров будет 24 часа для принятия решения. Однако ожидается, что он не поддержит данную резолюцию, после чего Палаты представителей начнут рассматривать вопрос об объявлении импичмента Трампу.

Ранее сообщалось, что Пенс не исключает приминения 25-й поправки, допускающей отстранение президента США от власти, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых погибло 5 человек.