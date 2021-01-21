Ангела Меркель потребовала освободить Алексея Навального

18:14 21.01.2021

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила 21 января с призывом освободить российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного в Москве на 30 суток. Трансляцию речи канцлера опубликовало издание Die Welt.

«Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и все правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо», — сказала канцлер.

Российского оппозиционера задержали сотрудники ФСИН 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. На следующий день Навального арестовали на 30 суток из-за нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». Многие зарубежные страны и международные организации призвали освободить россиянина из-под стражи.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны «ухватились» за новости о Навальном, так как хотят отвлечь внимание от своих проблем.

Сегодня ситуацию с оппозиицонером также обсуждали президенты РФ и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё. Телефонная беседа была посвящена вопросам безопасности, сотрудничества и контроля над вооружениями, «президент Финляндии также затронул вопрос о находящемся в следственном изоляторе в Москве российском блогере», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.