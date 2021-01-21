КС Молдавии признал особый статус русского языка в стране незаконным

18:02 21.01.2021

Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим Основному закону положение об особом статусе русского языка в республике, сообщает РИА Новости.

В вердикте суда отмечается, что данное решение "является окончательным, не может быть опротестовано". Оно вступает в силу в момент оглашения.

Как отмечает агентство, суд дал оценку законности этого акта по запросу оппозиции. Один из авторов обращения, депутат Октавиан Цыку заявил, что принятый закон о статусе русского как языка межнационального общения якобы дискриминирует молдаван, а также представителей других нацменьшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке.

Депутат также отметил, что законопроект не выносился на публичное обсуждение. Кроме того, по мнению оппозиции, новый закон вынуждает чиновников брать на себя дополнительные обязанности по переводу документов.