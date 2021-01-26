МИД Азербайджана возмутило заявление Милонова о «дикарях» в Карабахе
Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах посольства России в Азербайджане в связи с высказываниями депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
"Во время встречи перед временным поверенным был поднят вопрос интервью депутата Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Виталия Милонова армянским СМИ и его неприемлемые высказывания в адрес азербайджанского государства и народа. Было отмечено, что такое поведение депутата Госдумы непозволительно", - заявили "Интерфаксу" в МИД Азербайджана.
Виталий Милонов в интервью программе "Позиция" с Серобом Оганяном назвал Карабах "древней армянской землей" и заявил, что Карабах перешел под власть "дикарей", имея в виду Азербайджан.
Как отметили в МИД Азербайджана, очередной провокационный шаг, сделанный депутатом Милоновым, полностью противоречит сложившимся отношениям на высшем уровне между двумя странами.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов 16 октября 2020 года в ходе боевых действий незаконно посетил Ханкенди, где встретился с главой сепаратистского режима Араиком Арутюняном. Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в МИД России. Азербайджан включил Милонова в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Эх, нет сейчас славных следователей времен Ежова и Берия. Без всякой подколки, исключительно на квалификацию вкупе с правильным пониманием державного интереса. Они бы выбили с этого Милованова признательные показания о том, в чьих интересах он нес эту фигню.Общая политика РФ в данном "кейсе" нормальная: прекратить человекоубийство, разъединить конфликтующие стороны, возвратить Азербайджану то, что безусловно принадлежит ему не по воспоминаниям, а по действующему международному праву(его в числе прочих мой папа и дедушки творили), одновременно защитить основные права населения НКР, оставив решение вопроса на будущее. Но, на тебе - выскакивает слуга Диявола и начинает портить. Кстати, армяне, как и все постсовки утратили значительную часть порядочности и культуры. У нас, в Украине, надуть беспомощного человека, жалкого пенсионера, для отдельных а...н - дело доблести, чести и геройства. Если это - "цивилизация", то азербайджанцы, на самом деле" -"дикари". Они до таких высот не доходят...
Деревья тоже спилили, чтоб их не оскверняли? Вы реально на Кавказ из некогда цветущеи Сахары пришли. Кроме вас больше ни кто после себя такую пустыню не мог оставить.
110% так. Дикари,согласится каждый гражданин ссср,когда либо ехавший поездом Баку -Кисловодск. Поезд стал пословицей,разносчиком чумы,до того был грязный.
Стрелять по церкви (Шуши),там и росс.журналисты попали под обстрел,героем быть не надо. А просто подлецом- надо.
Ну,будет и на них "Ричард Львиное сердце",в свой час.
А нижнему кретину --www -уже вроде все объяснили.
Последнее время депутаты гос. Думы поражают своими действиями или высказываниями. Год только начался, а они уже думают о переизбрании. Народ привык ходить на выборы, да голосовать, а вот задвигать депутата такого я даже и не помню.что нужно, что-бы снять депутата от которого нет никакой пользы или даже группу депутатов до осени 2021.зачем нам некоторые космонавты нужны или депутаты провоцирующие политические конфликты. Кстати сейчас появилась новое опозиционно-молодежное движение, которое неплохо себя зарекомегдовало. Пускай выходят хоть каждую неделю и борются за свои права избирателя.
Красава!