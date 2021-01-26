МИД Азербайджана возмутило заявление Милонова о «дикарях» в Карабахе

21:00 26.01.2021

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временного поверенного в делах посольства России в Азербайджане в связи с высказываниями депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.

"Во время встречи перед временным поверенным был поднят вопрос интервью депутата Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Виталия Милонова армянским СМИ и его неприемлемые высказывания в адрес азербайджанского государства и народа. Было отмечено, что такое поведение депутата Госдумы непозволительно", - заявили "Интерфаксу" в МИД Азербайджана.

Виталий Милонов в интервью программе "Позиция" с Серобом Оганяном назвал Карабах "древней армянской землей" и заявил, что Карабах перешел под власть "дикарей", имея в виду Азербайджан.

Как отметили в МИД Азербайджана, очередной провокационный шаг, сделанный депутатом Милоновым, полностью противоречит сложившимся отношениям на высшем уровне между двумя странами.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов 16 октября 2020 года в ходе боевых действий незаконно посетил Ханкенди, где встретился с главой сепаратистского режима Араиком Арутюняном. Посольство Азербайджана в Москве направило ноту протеста в МИД России. Азербайджан включил Милонова в "черный список" лиц, которым запрещен въезд в страну.