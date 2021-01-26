Записки киевлянки: Люди тут извиняются, переходя на русский

17:39 26.01.2021

За первую неделю действия «мовного закона», украинские «патриоты» успели настрочить сотни доносов на продавцов, посмевших их обслужить на русском языке

Книги сжечь! Рестораны закрыть!



Руководство огромной продовольственной сети «Сельпо» предложило увольняться сотрудникам, которые не смогут освоить бесхитростные заготовки: «Кулечек потрибен?», «Чого бажаэтэ?», «До побачення». А работникам интернет-магазинов и колл-центров раздали «козы» - специальные листочки – подсказки. Но все равно - с 16 января, когда вступило в силу положение «мовного закона» о запрете обслуживания в магазина, кафе, автобусах, аптеках на любом языке кроме украинского, граждане настрочили сотни доносов. Естественно, на использование русского языка.

Мовный омбудсмен (или как его тут уже назвали - шпрехен-фюрер) Тарас Креминь пообещал принять срочные меры к тем, кто особо пренебрежительно относится к «державному» языку. Ну, то есть, украинскому. Вот и работка закипела. Других проблем то в стране нет.

Тем временем в русскоязычной Одессе угрожают сети еврейских ресторанов. Украинские ультрарадикалы уже приходили к одному из таких ресторанов в нацисткой форме, грозясь тот сжечь. Ресторатор Ирина Мошкович объявила, что вынуждена в ближайшие дни закрыть заведение.

Но русский язык на Украине на самом-то деле уничтожают уже более 30 лет. В 1995-м, когда мой страший сын пошёл в первый класс, кажется - все русские школы стали украинскими. Русских школ почти не осталось еще при Кучме. Директор бывшей русской школы в Киеве приказал тогда учительнице младших классов срочно убрать все книжки на русском языке, чтоб их вообще не было. Бедная женщина носила книги в авоськах домой, просила знакомых забрать Барто и Маршака. А директор посоветовал ей сжечь книги в мусорке, лишь бы в школьном классе их не было.

И это не выдумка. Были тогда в школах единичные русские классы, однако многие родители - киевляне не хотели учить детей на русском. И отдавали чад в украинские классы, считая мову более перспективной.

- Мы живем где? В Украине. Какой у нас государственный язык? Украинский, - рассуждали многие, говоря при этом на русском.

В школах же учителя долго говорили на двух языках и никто им ничего не запрещал. Однако теперь они могут поболтать по-русски: ну разве что в туалете на переменах.

Сколько раз я слышала здесь от киевлян: «Извините, можно я буду на русском?» То есть, русскоязычные здесь всегда извинялись за то, что говорили на родном языке. Это заискивание за долгие годы привело к тому, к чему привело. Но извинялись-то зачем?

- Знаю одинаково и мне без разницы, что русский, что украинский, - рассуждает знакомый историк, не осуждая «мовный закон».

Но нет. Это не так. Принципиальный отказ от русского в пользу украинского – это позиция. И все, кто перешли на мову, они постепенно стали совсем другими людьми.

«Зеленский, не ветировав этот закон, по сути построил в стране систему лингвистического апартеида», - пишет в своем блоге украинский журналист Игорь Лесев.

Это перенос гражданской войны уже на всю Украину



В аптеке, где не было ни одного человека, девушка-фармацевт ответила мне по-русски. Но вдруг резко перешла на мову, когда в аптеку зашёл мужчина лет сорока, которого она сразу заметила и напряглась. Мужчина терпеливо ждал, пока девушка принесет для меня лекарства из подсобки, а потом подошёл к ней и что-то тоже заказывал, но на украинском. Поразил испуганный взгляд молодой женщины. А мужик оказался никакой не мовный инспектор. Обычный такой посетитель аптеки.

Ну превратили кассира в козла отпущения, а дальше-то что?

Большинство киевлян как разговаривали в быту на русском, так в основном и разговаривают. Правда, «патриоты» уже формируют мобильные отряды активистов на добровольных началах в помощь шпрехен-фюреру. Книжный рынок «Петровка», где подавляющее число продавцов – русскоговорящие, пока не работает из–за локадуна, но и там уже шастают бдительные «патриоты», обещая жечь прилавки с книгами на русском.

Что будет, когда локдаун в Киеве кончится и магазины откроют - жутко представить.

По-сути, Зеленский, не заблокировав «мовный закон», принятый еще Порошенко в последние дни своего президенства, перенес гражданскую войну с Донбасса в Киев, Одессу, Харьков... На всю территорию Украины. Унижение одной части народа и животный азарт другой, открывшей охоту на «врагов державной мовы», это точно не то, что может сплотить страну. Только разрушить.

Автор: Марина Реброва