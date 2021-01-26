Записки киевлянки: Люди тут извиняются, переходя на русский
Книги сжечь! Рестораны закрыть!
Руководство огромной продовольственной сети «Сельпо» предложило увольняться сотрудникам, которые не смогут освоить бесхитростные заготовки: «Кулечек потрибен?», «Чого бажаэтэ?», «До побачення». А работникам интернет-магазинов и колл-центров раздали «козы» - специальные листочки – подсказки. Но все равно - с 16 января, когда вступило в силу положение «мовного закона» о запрете обслуживания в магазина, кафе, автобусах, аптеках на любом языке кроме украинского, граждане настрочили сотни доносов. Естественно, на использование русского языка.
Мовный омбудсмен (или как его тут уже назвали - шпрехен-фюрер) Тарас Креминь пообещал принять срочные меры к тем, кто особо пренебрежительно относится к «державному» языку. Ну, то есть, украинскому. Вот и работка закипела. Других проблем то в стране нет.
Тем временем в русскоязычной Одессе угрожают сети еврейских ресторанов. Украинские ультрарадикалы уже приходили к одному из таких ресторанов в нацисткой форме, грозясь тот сжечь. Ресторатор Ирина Мошкович объявила, что вынуждена в ближайшие дни закрыть заведение.
Но русский язык на Украине на самом-то деле уничтожают уже более 30 лет. В 1995-м, когда мой страший сын пошёл в первый класс, кажется - все русские школы стали украинскими. Русских школ почти не осталось еще при Кучме. Директор бывшей русской школы в Киеве приказал тогда учительнице младших классов срочно убрать все книжки на русском языке, чтоб их вообще не было. Бедная женщина носила книги в авоськах домой, просила знакомых забрать Барто и Маршака. А директор посоветовал ей сжечь книги в мусорке, лишь бы в школьном классе их не было.
И это не выдумка. Были тогда в школах единичные русские классы, однако многие родители - киевляне не хотели учить детей на русском. И отдавали чад в украинские классы, считая мову более перспективной.
- Мы живем где? В Украине. Какой у нас государственный язык? Украинский, - рассуждали многие, говоря при этом на русском.
В школах же учителя долго говорили на двух языках и никто им ничего не запрещал. Однако теперь они могут поболтать по-русски: ну разве что в туалете на переменах.
Сколько раз я слышала здесь от киевлян: «Извините, можно я буду на русском?» То есть, русскоязычные здесь всегда извинялись за то, что говорили на родном языке. Это заискивание за долгие годы привело к тому, к чему привело. Но извинялись-то зачем?
- Знаю одинаково и мне без разницы, что русский, что украинский, - рассуждает знакомый историк, не осуждая «мовный закон».
Но нет. Это не так. Принципиальный отказ от русского в пользу украинского – это позиция. И все, кто перешли на мову, они постепенно стали совсем другими людьми.
«Зеленский, не ветировав этот закон, по сути построил в стране систему лингвистического апартеида», - пишет в своем блоге украинский журналист Игорь Лесев.
Это перенос гражданской войны уже на всю Украину
В аптеке, где не было ни одного человека, девушка-фармацевт ответила мне по-русски. Но вдруг резко перешла на мову, когда в аптеку зашёл мужчина лет сорока, которого она сразу заметила и напряглась. Мужчина терпеливо ждал, пока девушка принесет для меня лекарства из подсобки, а потом подошёл к ней и что-то тоже заказывал, но на украинском. Поразил испуганный взгляд молодой женщины. А мужик оказался никакой не мовный инспектор. Обычный такой посетитель аптеки.
Ну превратили кассира в козла отпущения, а дальше-то что?
Большинство киевлян как разговаривали в быту на русском, так в основном и разговаривают. Правда, «патриоты» уже формируют мобильные отряды активистов на добровольных началах в помощь шпрехен-фюреру. Книжный рынок «Петровка», где подавляющее число продавцов – русскоговорящие, пока не работает из–за локадуна, но и там уже шастают бдительные «патриоты», обещая жечь прилавки с книгами на русском.
Что будет, когда локдаун в Киеве кончится и магазины откроют - жутко представить.
По-сути, Зеленский, не заблокировав «мовный закон», принятый еще Порошенко в последние дни своего президенства, перенес гражданскую войну с Донбасса в Киев, Одессу, Харьков... На всю территорию Украины. Унижение одной части народа и животный азарт другой, открывшей охоту на «врагов державной мовы», это точно не то, что может сплотить страну. Только разрушить.
Автор: Марина Реброва
Комментарии читателей Оставить комментарий
Где вы селюков нашли в промышленных областях Донбасса?
Война против своего же собственного языка!
Рус.язык - уроженец Киева.В 12-16вв. он распространился на С.и С.В.,ассимилировав ильмено-словенский(яз.ранних новгородских берестяных грамот), псковский, кривичский(берестяные грамоты Ростова Вел-го,Твери,Суздаля), старомосковский (яз.3-х прочитанных московских берестяных грамот, - по-видимому это вятичский д-кт), радимичский и северянский.
Мифологема же о"российскости" киево-рус.языка был запущена П.Кулишом в 3-й четв.XIX столетия. Пантелеймон Александрович догматизировал смешанный(в 15-16 вв.при взаимодействии киево-русского и виленско-старобелорусского д-ктов)полтавско-черкасский язык.
Доминирование же в Киеве рус.языка Кулиш объяснял наплывом туда великорусского чиновничества и военнослужащих. Русскоязычность же тогдашних коренных киевлян "Панько Олелькович" дилетантски не заметил.
И до 1986г. можно было догадаться(благодаря "Слову о полку Игореве" - 1187г.,"Слову о погибели Земли Русской" - 1238г.,"Повести о Дракуле" - 1480-е гг.) об украинских корнях рус.языка.
После публикакции же монографии А.А.Зализняка "Новгородские грамоты на бересте(Из раскопок 1977-1983гг.)"(М.: Наука,1986) киевское происхождение рус.языка стало более чем очевидным.
Украинская же администрация(да и "мовознавцы") всё ещё живут мифом более чем 35-летней давности.
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P.S.Британцы же не проклинают английский(хотя у них имеются и нортумбрийский и "кокни") из-за того, что оный распространился в США.
Несмотря на 3 войны между Великобританией и США.
А сельской быдлятиной с восточной Украины заселять можно? Мне просто интересно. А Вы сам городская быдлятина или сельская?
полный бред
Кое-кто "из Киева" здесь частенько оставляет гораздо более провокационные комментарии.