В Китае казнили экс-главу госкомпании за коррупцию и двоеженство
В Китае казнили бывшего председателя совета директоров государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co. Лай Сяомина.
К смертной казни и конфискации имущества Лая приговорили за коррупцию, хищение бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и двоеженство, пишет РБК.
Суд установил, что обвиняемый напрямую или через посредников незаконно получил денег и активов примерно на 1,79 млрд юаней ($277 млн). Речь идет о 22 эпизодах взяточничества с 2008 по 2018 год в рамках проектов по привлечению финансов и связанных договорами подряда.
Взятки Лай также получал в обмен на помощь в продвижении по службе и при переводе на другую работу. Кроме того, его обвинили в хищении 25,13 млн юаней государственных денег и признали виновным в двоеженстве: будучи женатым, он жил с другой женщиной и имел с ней ребенка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Их нельзя судить, даже пьяных судей которые давят людей на улице у нас нельзя судить. Надо судить стрелочников, вот учителя и врачи самые корумпированные, их всем сажать пора!
Хорошо, что мы не Китай! Уже не осталось бы ни одного главы Гос корпораций, ни одного депутата, ни одного министра, ни одного губернатора и даже.... страшно сказать!
Власть РФ сама является источником коррупции.
С древнейших времен власть и коррупция были неразделимы, неотъемлемая часть любой власти- коррупция как структура отражающая внутри клановые отношения власти.
"Коррупция – это, по сути, не что иное, как разложение государства"
К.Маркс
В России увы коррупция стала не злом, не болезнью общества, не порицаемой болезнью, только в нашей стране коррупция является одной из форм этой власти.
Этот чиновник по стандартам существующей власти в РФ и её морали вообще не сделал нечего предосудительного. Он "умел жить", у него были связи, возможности воровать и он это всё делал. Сожительство - тут вообще личное дело.
Глядя на всё это становится понятно, эта власть не будет бороться с коррупцией, так как никто ещё не приводил себя за руку в милицию (или полицию) за воровство, и кусать себя за хвост они тоже не станут.
Бороться с коррупцией для этой власти, означает бороться с собой.
Для власти это равноценно разрешению народу проводить какие угодно манифестации. Это путь к разрушению этой власти.
Нашу вороватую элиту нужно срочно туда командировать на перевоспитание :)
Ага, а с ежемесячных доходов и зарплат до 4 тыс. юаней( 6 юаней равны доллару) уже давненько отменили подоходный налог. На то, что больше 4 тыс. - пропорциональные ставки до 45%. Что творят...ну, "коммуняки", что и говорить.