В Китае казнили экс-главу госкомпании за коррупцию и двоеженство

21:47 29.01.2021

В Китае казнили бывшего председателя совета директоров государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co. Лай Сяомина.

К смертной казни и конфискации имущества Лая приговорили за коррупцию, хищение бюджетных средств, злоупотребления служебным положением и двоеженство, пишет РБК.

Суд установил, что обвиняемый напрямую или через посредников незаконно получил денег и активов примерно на 1,79 млрд юаней ($277 млн). Речь идет о 22 эпизодах взяточничества с 2008 по 2018 год в рамках проектов по привлечению финансов и связанных договорами подряда.

Взятки Лай также получал в обмен на помощь в продвижении по службе и при переводе на другую работу. Кроме того, его обвинили в хищении 25,13 млн юаней государственных денег и признали виновным в двоеженстве: будучи женатым, он жил с другой женщиной и имел с ней ребенка.