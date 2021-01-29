Украина отказалась регистрировать российскую вакцину «Спутник V»

Власти Украины отказались регистрировать в стране российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Как пишет "Интерфакс", соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам чиновника, некая "политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины", но Киев не намерен регистрировать "Спутник V".

Чиновник заявил, что это не повлияет на прививочную кампанию в стране. Так на первом ее этапе планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. человек. В первую очередь вакцину получат люди с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет важные функции по борьбе COVID-19.

Глава Минздрава Украины подчеркнул, что для вакцинации будут применяться вакцины, которые были зарегистрированы в мире.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2021, 19:18
    Гость: Русский

    ...хохлов, которые сегодня у власти, понять можно. Их принцип тот же , что и у кумуняк : кто не с нами, тот должен умереть.
    Вспомните «красный террор» в 20- годы прошлого столетия в СССРе, пароходы забитые Русской интеллигенцией , отправляемые за границу навсегда. Продержались -70 лет у власти. Посмотрим, скоко продержаться рук-во из нациков в Куеве.

  2. 29.01.2021, 19:01
    Гость: Как вакцину назовёте...

    Так она и... Россияне ответьте на простой вопрос - какой умник назвал главный индигриент этой типа вакцины - словом фуфломецин?

  3. 29.01.2021, 17:48
    Гость: Алексей

    А зачем им вакцина, если у них другой план, а именно: В 1991 году на Украине проживало почти 52 млн. человек, а сейчас по неофициальным данным на основе различных методик примерно 25 млн. А по плану должно остаться не более 15 млн. человек. Как Фашингтон скажет так они ему и лизнут, я имею ввиду паханат который власть на территории под названием украина пока имет.

  5. 29.01.2021, 17:35
    Гость: Привет единомышленникам!

    Согласен и солидарен с вами.
    Пробовал 4 раза оставить пост, но банят как всегда.
    --
    Александр из Берлина

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