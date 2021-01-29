Украина отказалась регистрировать российскую вакцину «Спутник V»

11:50 29.01.2021

Власти Украины отказались регистрировать в стране российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Как пишет "Интерфакс", соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам чиновника, некая "политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины", но Киев не намерен регистрировать "Спутник V".

Чиновник заявил, что это не повлияет на прививочную кампанию в стране. Так на первом ее этапе планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. человек. В первую очередь вакцину получат люди с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет важные функции по борьбе COVID-19.

Глава Минздрава Украины подчеркнул, что для вакцинации будут применяться вакцины, которые были зарегистрированы в мире.