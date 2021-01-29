Украина отказалась регистрировать российскую вакцину «Спутник V»
Власти Украины отказались регистрировать в стране российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Как пишет "Интерфакс", соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам чиновника, некая "политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины", но Киев не намерен регистрировать "Спутник V".
Чиновник заявил, что это не повлияет на прививочную кампанию в стране. Так на первом ее этапе планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. человек. В первую очередь вакцину получат люди с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет важные функции по борьбе COVID-19.
Глава Минздрава Украины подчеркнул, что для вакцинации будут применяться вакцины, которые были зарегистрированы в мире.
Комментарии читателей Оставить комментарий
...хохлов, которые сегодня у власти, понять можно. Их принцип тот же , что и у кумуняк : кто не с нами, тот должен умереть.
Вспомните «красный террор» в 20- годы прошлого столетия в СССРе, пароходы забитые Русской интеллигенцией , отправляемые за границу навсегда. Продержались -70 лет у власти. Посмотрим, скоко продержаться рук-во из нациков в Куеве.
Так она и... Россияне ответьте на простой вопрос - какой умник назвал главный индигриент этой типа вакцины - словом фуфломецин?
А зачем им вакцина, если у них другой план, а именно: В 1991 году на Украине проживало почти 52 млн. человек, а сейчас по неофициальным данным на основе различных методик примерно 25 млн. А по плану должно остаться не более 15 млн. человек. Как Фашингтон скажет так они ему и лизнут, я имею ввиду паханат который власть на территории под названием украина пока имет.
Больное общество предлагает лекарство?
Согласен и солидарен с вами.
Пробовал 4 раза оставить пост, но банят как всегда.
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Александр из Берлина