СБУ получит право снимать политические партии с выборов
Служба безопасности Украины (СБУ) получит право блокировать участие отдельных политическх партий в выборах.
Как пишет РБК, соответствующий законопроект о реформе СБУ приняла Верховная рада в первом чтении.
Предполагается, что это право будет распорстраняться на политические силы, которые по мнению СБУ, осуществляют «сепаратистскую, террористическую, диверсионную или разведывательно-подрывную деятельность» или иные действия, направленные на нарушение неприкосновенности госграницы Украины, «против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».
Представление о снятии партии с выборов СБУ сможет внести в ЦИК не позднее чем за 45 дней до дня проведения очередных или внеочередных выборов. При этом оно может быть обжаловано в суде.
Проект также предлагает ликвидировать специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и усилить контрразведывательное и антитеррористическое направления.
В законопроекте запланирована постепенная (до 2024 года) передача функций досудебного расследования от СБУ в Государственное бюро расследований. Кроме того, реформа подразумевает поэтапное сокращение штатной численности работников службы.
Президент Владимир Зеленский поддержал принятие документа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
уточним, что не СБУ, а последний этаж в здании СБУ, где разместились американцы из ЦРУ и куда украинских сбушников даже на порог не пускают...
ха-ха-ха.
Идентично, где к власти добралась публика с низкой социальной ответственностью. А ведь шпане так хочется жить на широку ногу, забив на законы, попивая божественный напиток и созерцая морскую даль. Для этой публики и шест с прости господи прокатит.
28 января состоялся Киевский процесс. Сообщники оккупантов, украинские националисты, были повешены на площади Калинина, в Киеве.
Молодцы украинцы.
"И ни что так не заставляет требовать тепло, как холод" (народный взгляд).