СБУ получит право снимать политические партии с выборов

Служба безопасности Украины (СБУ) получит право блокировать участие отдельных политическх партий в выборах.

Как пишет РБК, соответствующий законопроект о реформе СБУ приняла Верховная рада в первом чтении. 

Предполагается, что это право будет распорстраняться на политические силы, которые по мнению СБУ, осуществляют «сепаратистскую, террористическую, диверсионную или разведывательно-подрывную деятельность» или иные действия, направленные на нарушение неприкосновенности госграницы Украины, «против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Представление о снятии партии с выборов СБУ сможет внести в ЦИК не позднее чем за 45 дней до дня проведения очередных или внеочередных выборов.  При этом оно может быть обжаловано в суде. 

Проект также предлагает ликвидировать специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и усилить контрразведывательное и антитеррористическое направления.

В законопроекте запланирована постепенная (до 2024 года) передача функций досудебного расследования от СБУ в Государственное бюро расследований. Кроме того, реформа подразумевает поэтапное сокращение штатной численности работников службы.

Президент Владимир Зеленский поддержал принятие документа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.01.2021, 13:03
    Гость: личный опыт

    уточним, что не СБУ, а последний этаж в здании СБУ, где разместились американцы из ЦРУ и куда украинских сбушников даже на порог не пускают...
    ха-ха-ха.

  2. 29.01.2021, 12:44
    Гость: Мы на подходе

    Идентично, где к власти добралась публика с низкой социальной ответственностью. А ведь шпане так хочется жить на широку ногу, забив на законы, попивая божественный напиток и созерцая морскую даль. Для этой публики и шест с прости господи прокатит.

  3. 29.01.2021, 11:28
    Гость: Уроки истории

    28 января состоялся Киевский процесс. Сообщники оккупантов, украинские националисты, были повешены на площади Калинина, в Киеве.

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