СБУ получит право снимать политические партии с выборов

08:25 29.01.2021

Служба безопасности Украины (СБУ) получит право блокировать участие отдельных политическх партий в выборах.

Как пишет РБК, соответствующий законопроект о реформе СБУ приняла Верховная рада в первом чтении.

Предполагается, что это право будет распорстраняться на политические силы, которые по мнению СБУ, осуществляют «сепаратистскую, террористическую, диверсионную или разведывательно-подрывную деятельность» или иные действия, направленные на нарушение неприкосновенности госграницы Украины, «против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Представление о снятии партии с выборов СБУ сможет внести в ЦИК не позднее чем за 45 дней до дня проведения очередных или внеочередных выборов. При этом оно может быть обжаловано в суде.

Проект также предлагает ликвидировать специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и усилить контрразведывательное и антитеррористическое направления.

В законопроекте запланирована постепенная (до 2024 года) передача функций досудебного расследования от СБУ в Государственное бюро расследований. Кроме того, реформа подразумевает поэтапное сокращение штатной численности работников службы.

Президент Владимир Зеленский поддержал принятие документа.