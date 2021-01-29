Попросят подвинуться: Китай готов вытеснить Россию с мирового рынка вооружений

19:47 29.01.2021

Сотни миллиардов долларов, закаченных в военно-промышленный комплекс Китая, наконец, принесли первые дивиденды – Пекин бросает Москве вызов на мировом рынке вооружений

SIPRI все знает



Переполох среди аналитиков оружейного рынка в декабре прошлого года произвел традиционный отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира – SIPRI. Если кратко, то у производителей оружия все хорошо – в 2019 году продажи выросли в долларовом эквиваленте на 8,5%, чем годом ранее. Самыми крупными игроками остались американские Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics с общим годовым объемом продаж в 166 млрд долларов. Lockheed Martin с выручкой в 5,1 млрд долларов оказалась еще и самой высокоприбыльной военно-промышленной компанией в мире.

В 2019 году, вообще, весь мировой оружейный рынок стоил около 361 млрд долларов. Из них более 45% пришлись на «Большую американскую пятерку».

Помимо впечатляющих успехов военной промышленности США, обеспокоенность вызывают китайские достижения в этой сфере – в Топ-25 самых крупных корпорацией вошли сразу четыре из Поднебесной. На шестом месте производитель авиатехники компания AVIC, на восьмом CETC (электроника и программное обеспечение), на девятом NORINCO и на почетной предпоследней 24-й позиции компания CSGC.

Две последние компании не зацикливаются на чем-то конкретном и предлагают заказчикам широкий спектр техники – от систем залпового огня до мотоциклов и приборов ночного видения.

В общей сложности, китайские оружейники смогли забрать себе примерно 16% всех мировых военных заказов. Почему примерно? Пекин давно и достаточно успешно засекречивает объемы военной торговли как внутри страны, так и поставки на экспорт. Однако спецы из SIPRI смогли опосредованно вычислить долю Китая в мировом пироге заказов. Для сравнения, в мировом обороте оружия Китай лишь на два процента отстал от совокупного европейского рынка.

Ситуация с китайцами не была бы столь тревожной, если бы российское присутствие в Топ-25 в 2019 году не ужалось на треть. Из списка вылетела «Объединенная авиастроительная компания», потеряв на продажах прибыль на 1,3 млрд долларов. В списке крупнейших пока остались «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная компания».

В общей сложности, Россия в мировых военно-промышленных финансовых потоках занимает скромные 3,9%.

Комментируя снижения оборота российских военных судостроителей Александра Куимова, исследователь SIPRI, отмечает: «Конкуренция на внутреннем рынке и сокращение государственных расходов на модернизацию флота были двумя основными вызовами для Объединенной судостроительной корпорации в 2019 году».

Своя точка зрения на рейтинг SIPRI у российской стороны. В частности, «Ростех» считает неправомерным собственное исключение из мирового рейтинга Топ-25.

Китай кажется бездонной бочкой – при 16 % мирового оборота оружия. Страна по военному экспорту находится на пятом месте, то есть львиную долю продукции ВПК потребляет собственная армия. Это не удивительно. При годовом военном бюджете в среднем в $228 млрд Пекин занимает по этому параметру твердое второе место.

До США с бюджетом ВПК в $610 млрд ему еще очень далеко. А вот от Саудовской Аравии ($69,4 млрд) и России ($66,3 млрд) отрыв более чем комфортный.

Российская оборонка, несмотря на сравнительно скромный бюджет, пока удерживает второе место в мировом рейтинге экспортеров оружия. Но негативные тенденции играют совсем не на пользу российскому оружию – ежегодные продажи падают на 10–12%.

А Китай, наоборот, наращивает мировое технологическое присутствие.

Дракон набирает силу



Исторически так сложилось, что Китай технологически тяготел к России. В 50–60-е годы Советский Союз обеспечил вхождение страны в мировой ядерный клуб, а с начала 90-х Пекин стал одним из главных покупателей российского оружия.

Китайцы очень своеобразные покупатели. С одной стороны, они готовы брать много техники, а с другой, не чураются заниматься откровенным технологическим плагиатом. У Пекина в такой нечестной игре есть очень весомый аргумент – практически бездонный рынок, который по всем статьям еще очень долго насыщать.

Это, кстати, очень наглядно иллюстрирует гражданский сектор. Европейские производители автомобильной техники уже несколько десятилетий терпят форменное воровство идей от китайских компаний. Терпят только потому, что рынок постоянно растет, переваривает миллионы машин. И «громко хлопнуть дверью» без ощутимых потерь не получится. Место ушедшей фирмы тут же займет другая, менее принципиальная компания, готовая делиться технологиями.

В ситуации с Россией все точно также – с 90-х годов отечественный ВПК обеспечивал до 85 % всего военного импорта в Поднебесную. И все это время Китай старательно перерисовывал себе российские технологии, которые, напомним, базировались и во многом до сих пор базируются на советском наследии.

Чаша терпения была переполнена в 2019 году, когда конгломерат «Ростех» обвинил Китай во многолетнем нелегальном копировании российской техники. Однако это осталось словами и на военно-техническом сотрудничестве двух стран никак не отразилось.

Но говорить об исключительном слепом копировании нельзя. Китайские ученые и инженеры творчески переосмысливают зарубежный опыт. По расходам на научно-исследовательские работы страна занимает одно из ведущих положений в мире – благо, второй в мире оборонный бюджет позволяет.

В стране создано несколько десятков крупных высокотехнологичных парков и зон, среди которых наиболее значимы «Чжунгуаньцунь» в Пекине, «Чжанцзян» в Шанхае и индустриальный кластер в г. Сучжоу (провинция Цзянсу). Кроме этого, активно мозгами помогает Академия наук и Инженерная академия Китая.

Основными игроками на внутреннем и внешнем рынке военно-технической продукции стали корпорации, контролируемые Госсоветом КНР. Помимо вышеописанных, к самым важным относятся китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) и государственная судостроительная корпорация (CSSC).

Опыт организации крупных военно-промышленных конгломератов в свое время переняла Россия. И у нас сейчас есть ОАК, ОДК, ОСК и т.д. Такая стратегия, конечно, позволяет аккумулировать значительные ресурсы для разработок, но фактически убивает всякую конкуренцию в военно-промышленной сфере. Основному заказчику – Министерству обороны России или Китая – запрещено выбирать между вариантами и объявлять дорогостоящие тендеры. Если взять для примера авиационный сектор, то у китайских военных не было альтернативы для истребителя 5-го поколения кроме как Chengdu J-20, а в России аналогичная ситуация с Су-57.

Но какими бы не были сходства российского и китайского ВПК на стороне Пекина главное преимущество – гигантский оборонный бюджет. Китайцы могут позволить себе принимать на вооружение только в течение одной пятилетки немалый арсенал техники.

Так, в годы 12-й пятилетки (2011–2015 гг.) в НАОК появились, разработанные с чистого листа: самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, морской патрульный самолет Y-8J, самолет электронной разведки Y-8GX8, крылатые ракеты CJ-10A, ракеты малой дальности «Дунфэн»-16 (DF-16); противокорабельные баллистические ракеты «Дунфэн»-21Д (DF-21D) и ракеты «Дунфэн»-26 (DF-26).

Такая динамика позволяет постепенно отказываться от технологической зависимости и сокращать отставание от России. Если умеют сами, то зачем тратить деньги на импортное?

Издание Nikkei Asian Review в связи с такими успехами окрестило китайский ВПК настоящей угрозой российской оборонке. Важной вехой в этой истории стала замена импортных двигателей перспективного истребителя 5-го поколения J-20В на китайские аналоги. Сейчас китайская промышленность выпускает более совершенные, чем России беспилотники и некоторые типы военных судов. Мало того, отечественные эксперты подозревают Китай еще в наличии очень высокотехнологичного гиперзвукового оружия, которое, как минимум, не уступает российскому.

Не стоит забывать – в Китае очень хорошо развит гражданский hi-tech, способный подпитывать военную сферу свежими идеями и технологиями. Россия, к сожалению, этого лишена. Все отечественные прорывы связаны с сугубо военной сферой, либо с продукцией двойного назначения. К примеру, двигатель ПД-14, разработанный для гражданского лайнера МС-21, найдет свое применение и в военно-транспортной авиации. Во многом с прицелом на это он и разрабатывался. Иначе его рыночные перспективы очень туманны. А сугубо гражданский технологический сектор экономики в стагнации.

Из последнего: на январской пресс-конференции иностранных боссов «АвтоВАЗа» объявили фактическое слияние брендов Dacia и Lada. В Тольятти теперь не будет собственного конструкторского бюро – все наработки импортируются из Румынии и Франции. Стыд и позор!

Китай же, многовекторно развивая собственную промышленность, в ближайшие 10–15 лет окончательно откажется от российских технологий.

Учитывая, что в России с 2020 года закупки собственных новых вооружений серьезно снизятся, для ВПК это будет неслабым ударом. В течение последних 20 лет Пекин целенаправленно создала мощный ВПК, который неизбежно выйдет на внешние рынки с широкой гаммой продуктов, очень схожих с российскими. Латинская Америка, Африка и Ближний Восток могут отказаться от предложений Москвы в пользу Пекина. В портфеле российских заказов, пожалуй, останется только Индия как давний соперник Китая.

В пользу вышеописанной версии (от японского издания Nikkei Asian Review) выступает и серьезный бонус для заказчика – сейчас Китай готов инвестировать в экономику покупателей в случае заключения военно-промышленных контрактов.

Подобное правило игры Россия уже не сможет выдержать.

Автор: Евгений Фёдоров