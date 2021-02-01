Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Согласно данным на сайте компании-оператора энергосистемы «Укрэнерго», объем поставок электроэнергии из России на Украину составляет порядка 200 МВт в час. Также был возобновлен импорт электричества из Белоруссии.

Напомним, что в конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон «О рынке электрической энергии», запрещающие импорт электричества из России на договорной основе. При этом он отмечал, что данный запрет может быть снят «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук также заявлял, что к 2023 году украинская энергосистема должна присоединиться к европейской сети, для чего ее нужно будет отключить от российской и белорусской, напоминает РБК.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.02.2021, 18:45
    Гость: Иван Иваныч

    Ну вот скажите, что эта страна не дурятник. Вакцину для людей им жалко, а вот электроэнергию для олигархов нет.

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