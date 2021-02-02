В ОАЭ появится международный «Космический суд»

В ОАЭ появится международный «Космический суд»

В начале февраля 2021 года власти ОАЭ объявили о создании международного «Космического суда», который будет заниматься вопросами коммерческого арбитража (урегулированием споров работающих на орбите компаний).

Арбитражное производство будет создано при Судах Дубайского международного финансового центра (DIFC Courts). Данная система работает с 2006 года и за это время получила признание со стороны компаний, которым требуется независимое разбирательство, сообщает Naked-Science.

По словам главного судьи DIFC Заки Азми, «космические суды» являются инициативой глобального масштаба, которая появилась на фоне мирового исследования космоса.

«Мы хотим задать рамки судебной деятельности и в космосе, - пояснил судья DIFC Courts Амна Аль-Оваи. - Надеемся, спрос будет огромным».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.02.2021, 14:53
    Гость: ABCD

    Нам достаточно и волшебного суда, который умудряется отматывать виновных и сажать непричастных.

  4. 02.02.2021, 12:55
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Судью араба и арбитражное производство в рамках "торгаш торгашу глаз не выклюет" представить могу, но связка араб-судья-космонавт на данном этапе эт нонсенс. А замашки хороши! Далеко пойдут! :-)

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