В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией

07:55 3.02.2021

Пентагон считает ошибочным со стороны США исключать возможность использования ядерного оружия вероятными противниками Вашингтона.

Такого мнения придерживается глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Как пишет РИА Новости, в своей недавней статье для официального издания Военно-морского института США, военный заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагон не рассматривал возможность прямого военного столкновения с другой ядерной державой, но ситуация изменилась.

"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", — в частности, заявил Ричард.

Представитель Пентагона добавил, что пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. И это не должно остаться без ответа со стороны США.

Кроме того, он отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, военный подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений