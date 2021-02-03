В Пентагоне заявили о возможности ядерной войны с Россией
Пентагон считает ошибочным со стороны США исключать возможность использования ядерного оружия вероятными противниками Вашингтона.
Такого мнения придерживается глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Как пишет РИА Новости, в своей недавней статье для официального издания Военно-морского института США, военный заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.
По словам Ричарда, со времен распада СССР Пентагон не рассматривал возможность прямого военного столкновения с другой ядерной державой, но ситуация изменилась.
"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", — в частности, заявил Ричард.
Представитель Пентагона добавил, что пока министерство обороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времен разгара холодной войны. И это не должно остаться без ответа со стороны США.
Кроме того, он отметил "отрезвляющий" рост стратегических возможностей Китая и России. В частности, военный подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я тоже. Со словами - наконец ..я!
Темнейший их опередил закрыв навального.
После таких заявлений начинаешь задумываться: казалось бы огромной и богатейшей страной США должны управлять как минимум взрослые серьёзные люди. Но вместо них видишь только Байдена, Пелоси, Псаки и этого вот адмирала. Но ведь такие действительно способны устроить катастрофу всему миру - несерьёзные, безответственные, неумные. Не испытавшие на себе всей тяжести большой войны.
Надо нанести упреждающий удар и идти в рай.
будет Израйловка.
Они в сторонке отсидятся.