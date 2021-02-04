Киев хочет заменить российское ядерное топливо на американское
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что страна должно отказаться от использование российского ядерного топлива и перейти на топливо из США.
Витренко также заявил о необходимости интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, сообщает «Интерфакс».
Напомним, в сентябре Westinghouse Electric Company и НАЭК «Энергатом» (оператор всех АЭС Украины) в присутствии Владимира Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровненской АЭС. Ранее американское топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 использовалось на шести украинских атомных реакторах.
В декабре 2019 году энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС стал первым блоком, получившим разрешение Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.
Стоит отметить, что в свое время репутации компании Westinghouse в ядерной энергетике был нанесен удар. Произошло это после крупнейшей в истории коммерческой атомной энергетики США аварии на АЭС Три-Майл-Айленд в марте 1979 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Наши ядерщики"
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Именно они и бьют тревогу. Но им затыкают рот окриками: на врага работаешь, на агрессора. Кстати, муж известной женщины Пикты, которую затравили за отказ платить убийцам на АТО в школе,замужем за хорошим физиком - ядерщиком . Они переехали в Ярославль. И такими темпами у вас физикой будет заниматься Тягнибок. Потом, не приведи Бог, рванет.
Ну, а что, кто-то же должен в конце концов проверить, - подходит ли американское ядерное топливо для наших АЭС?!... Так пусть таким проверяющим будет Украина. Эти знания будут всем полезны и нам в России тоже. Наши ядерщики должны быть благодарны своим украинским коллегам за то, что они решились на подобные испытания. Ну, в крайнем случае "отрицательный результат - это тоже результат", - как гласит народная мудрость. И я думаю, что все мировое сообщество оценит этот шаг украинских ядерщиков.
Классика "гордецов":
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"Воробьянинов никогда не протягивал руки"
Репарацию вам Путин будет выплачивать из своего кармана.
Допустим, 5 лет назад Россия по собственной инициативе прекратила бы поставки ядерного топлива Украине. Естественно, бандеры будут вынуждены химичить с топливом, и в случае неудачи сразу покажут пальцем на "агрессора". В нынешней ситуации киевские бандиты хотят добровольно под нажимом задохлика дядюшки Сэма скакать над ядерным реактором, и в случае освобождения ядерного джина из бутыля, Россия несомненно покажет пальцем на нацистских негодяев, которые безоговорочно будут жёстко зачищены вместе с корнями.