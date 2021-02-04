Киев хочет заменить российское ядерное топливо на американское

17:29 4.02.2021

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что страна должно отказаться от использование российского ядерного топлива и перейти на топливо из США.

Витренко также заявил о необходимости интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в сентябре Westinghouse Electric Company и НАЭК «Энергатом» (оператор всех АЭС Украины) в присутствии Владимира Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровненской АЭС. Ранее американское топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 использовалось на шести украинских атомных реакторах.

В декабре 2019 году энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС стал первым блоком, получившим разрешение Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.

Стоит отметить, что в свое время репутации компании Westinghouse в ядерной энергетике был нанесен удар. Произошло это после крупнейшей в истории коммерческой атомной энергетики США аварии на АЭС Три-Майл-Айленд в марте 1979 года.