Реформа образования как введение системы социального апартеида
Основные положения реформы изложены в законе «О полном общем среднем образовании», принятом Верховной радой в прошлом году.
Все школы будут разделены на три категории: начальные (1-4-е классы), гимназии (5-9-е классы с базовым образованием) и лицеи (10-11-е классы) с профильным обучением.
Суть реформы в том, чтобы поделить выпускников 9-х классов на две категории. Дети, желающие получить высшее образование, должны определить будущую специальность и поступить в лицей с углублённым изучением конкретных предметов. Тех, кому мест в лицеях не хватит (а их не хватит), ждут в «профессиональных колледжах» (прежних техникумах и ПТУ). Там их обучат рабочим профессиям.
Творцы реформы убеждают, что лучше быть востребованным электриком, чем безработным юристом. А то, что в начале 2019 учебного года на Украине были закрыты 120 школ, представителей властей не беспокоит: мол, неполные классы, аварийное состояние помещений, реорганизация школ в филиалы «опорных» учебных заведений…
А самое главное, что новый закон о «полном общем среднем образовании» вводит дискриминацию.
Учреждать лицеи смогут только областные и городские советы населённых пунктов с численностью жителей более 50 тыс. Это означает, что миллионы школьников окажутся за бортом высшего образования. Возьмём пример. Винница – единственный город в области, где население превышает 50 тыс. Ни Гайсин, ни Жмеринка, ни Могилёв-Подольский, ни Тульчин, ни Хмельник (а это всё центры районов) не будут иметь ни одной школы для обучения ребёнка после девятого класса. В Черкасской области лицеи останутся лишь в трёх городах: Черкассы, Смела и Умань; в городах Золотоноша, Звенигородка учиться детям в 9-10-х классах будет негде.
У родителей выбор: либо всеми правдами и неправдами устраивать детей в лицеи, и без того переполненные (принимать туда будут только по конкурсу, со вступительными экзаменами), либо отправлять детей в коммерческие школы, которых новый закон почему-то не касается.
Украина по большому счёту – сельская страна. В ней 28 377 сёл, 885 посёлков городского типа и только 460 городов. Таким образом, почти 30 тысяч сёл, посёлков и часть городов Украины будут лишены возможности давать проживающим в них детям полное общее среднее образование (10-11-е классы). Такое образование не смогут получить как минимум 50% школьников, заканчивающих в 2021 году 9-й класс.
То есть на Украине растоптали теперь ещё и ст. 53 Конституции, где написано, что «каждый имеет право на полное общее среднее образование».
Первыми забеспокоились киевляне: только в одном из районов столицы 25 общеобразовательных школ в 2021 году не будут набирать учеников в 10-11-е классы; эти школы преобразуются в гимназии, верхний порог которых – 9-й класс. Родителям оставят всего 10 лицеев района, куда «лишних» школьников не примут; зачисление в лицеи будет зависеть от толщины кошельков родителей.
Киевлянин Александр Крикунов пишет в «Фейсбуке», что образованные люди Украине больше не нужны. «После реформы высшее образование станет привилегией детей очень обеспеченных и обладающих «правильными» связями родителей. А две трети выпускников 9-х классов будут направлены для получения рабочих специальностей – в техникумы и ПТУ».
Растёт беспокойство и в областях. Так, в Херсоне из 47 школ с 10-11-ми классами обучения уцелеют только четыре!
Реформа образования оборачивается социальной катастрофой. Цель тех, кто хладнокровно готовит катастрофу, – отсечь от вузов детей, чьи родители не имеют денег.
На Украине полно вакансий дворников, сварщиков, водителей, трактористов, сантехников, плотников и прочих рабочих специальностей. Вот пусть туда и идут. Кто-то может отправиться в Европу, которая нуждается в сельскохозяйственных рабочих. В той же Польше в конце 2020 года в реестре числилось 628 тыс. иностранцев – плательщиков страховых взносов (подавляющее число – граждане Украины).
Социальная катастрофа, к которой готовят Украину, «реформируя» школу, – не ошибка властей, а следование требованиям внешнего управления. Киев в обмен на предоставление транша от МВФ в $5 млрд должен ужесточить налогово-бюджетную политику, продолжить пенсионную реформу (с целью «более продолжительной работы» людей старшего поколения), а также «реформировать» медицину и образование. Последнее подразумевает «оптимизацию» – закрытие «лишних» школ с увольнением части учителей.
В конце января правительство своим постановлением внесло необходимые изменения в порядок обучения детей. Ещё один шаг к созданию на Украине системы социального апартеида сделан.
Автор: Владимир Пойманов
Комментарии читателей Оставить комментарий
А чё,в России проблемы закончились? Так сильно переживаем за сельскую школу в винницкой области? Странно выглядит.
А шо, Украины вже нэма?!
... Как-то в курилке разговорился со знакомым о том, о сём, о его профессии сварщика. Он мне на пальцах так объяснил как он сваривает детали. А потом так и говорит, что он с понедельника уходит в отпуск, а я остаюсь вместо него. Он даже уже с моим начальником договорился. Я говорю, а что если не получится, он просто ответил, что возможно тогда термисты из тебя сделают отбивную.правда показал, где сварочный аппарат, маска, электроды. Ночь не спал. Утром пораньше вышел и надо же сварил. Интересно, сколько учатся на сварщика в ПТУ. А тут за 20-30мин. Обучил.
Вы не совсем правильно понимаете ситуацию. Имеется в виду один лицей на 50 тысяч населения. В смысле берётся одна деревня в центре, и в ней будет лицей, а дети из всех сел вокруг неё будут туда ездить на школьных автобусах. Ну так при СССР было, и я считаю, что это как раз нормально. А почему при независимой Украине открыли столько школ в деревнях, где всего пару учеников - вот этого как раз я не понимаю. Мои родители так учились при совета - мама даже в общаге жила, потому что их никто тогда не возил. И это при том, сколько детей тогда в деревнях было - не то, что сейчас. А сейчас - зажрались. Пять учеников в деревне, и школу им подачей. Даже я помню, когда ещё при советах у бабушки в деревне была только начальная школа. Это уже потом 9 классов сделали, после развала СССР. А что касается востребованных электриков, то они нафиг никому не нужны, как и юристы. У меня знакомый есть один - электрик с высшим техническим образованием, причём действительно соображает. Перебивается случайными заработками, можно сказать фактически за еду. И это в областном центре, дальше я вообще уже молчу. В смысле если даже здесь образование нафиг не нужно, то зачем оно нужно в деревне. Свиньям хвосты крутить, что ли?
В 2014 году, как я считаю, американские спецслужбы провели блестящую спецоперацию по присоединению Крыма к России. Поскольку они контролировали обе стороны конфликта, там не прозвучало ни одного выстрела. Они решили сразу несколько задач. Во-первых, значительно повысили рейтинг своего ставленника в Кремле перед проведением непопулярных реформ по деградации страны. Во-вторых, из двух некогда братских республик сделали врагов на долгие времена. В-третьих, создали условия для введения любых санкций против России, которые можно бесконечно развивать и вывели своего ставленника из-под ответственности за деградацию страны. Теперь обе страны можно душить поодиночке, доводя до запланированной кондиции.