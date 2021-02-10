Сенат США признал импичмент Трампу конституционным
Американские сенаторы признали процедуру имичмента экс-президента США Дональда Трампа соответствующей конституции страны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
По итогам голосования конституционным процесс об импичменте экс-президенту назвали 56 сенаторов. Среди проголосовавших "за" оказалось шесть представителей Республиканской партии, членом которой является Трамп. Это Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми.
Против высказались 44 члена Сената США. Они дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа.
Для импичмента нужно 67 голосов в сенате. Палата представителей, где демократам принадлежит большинство, уже вынесла такое решение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
да, но тут все на порядок выше, эти люди Пишут законы..
в том числе для вас пишут.
все что они принимают потом Всегда внедряется в рф.
что эта ситуация Обнажила, это грязь создания "законов".
законы есть предмет Политического Торга - Сговора политических Банд.
а вам это впаривают как некий "священный" артефакт.
ничего священного - бандитские решалы.
само решение сената пендосии - Абсурдное.
собралась критическая масса
А вы думаете США доживут ,как единая страна до 2024 года? Я сомневаюсь.В Штатах гражданская война может уже в этом году начаться. В Техасе серьезные разговоры ведутся об проведении референдума об независимости Техаса. Планирует 2 ноября Кайл Бидерман провести референдум. Как говорит профессор Тепекин на сей раз Техас добьется своего,так как уже почувствовал ветер перемен.Так что не факт что СШа доживут как страна до 2024году.Впрос что с СНВ делать будем?
Этой процедурой они лишь подтверждают высокий шанс Трампа на президентство при нормальных, честных выборах. Вот они и отсекают возможность его участия в них в 2024 году.
Закон - что дышло, куда повернул, то и вышло.
То же самое и конституция.