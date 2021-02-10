Сенат США признал импичмент Трампу конституционным

07:45 10.02.2021

Американские сенаторы признали процедуру имичмента экс-президента США Дональда Трампа соответствующей конституции страны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По итогам голосования конституционным процесс об импичменте экс-президенту назвали 56 сенаторов. Среди проголосовавших "за" оказалось шесть представителей Республиканской партии, членом которой является Трамп. Это Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми.

Против высказались 44 члена Сената США. Они дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа.

Для импичмента нужно 67 голосов в сенате. Палата представителей, где демократам принадлежит большинство, уже вынесла такое решение.