Турецкое ТВ показало, какие страны могут войти в состав страны к 2050 году
Турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor.
Как следует из прогноза, к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, предсказали аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности, в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.
Предполагается, что под турецкое влияние попадут Грузия, Армения, Азербайджан, ряд территорий Казахстана, Узбекистана и Туркмении, а также территории Греции и самопровозглашенных республик Донбасса. Кроме того, по мнению экспертов, можно ожидать укрепления позиции Турции в странах Персидского залива, Египте и Ливии.
В ноябре 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ведущем месте республики в новом миропорядке, напоминает Lenta.ru. По его словам, страна обладает необходимыми возможностями для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке.
Комментарии читателей Оставить комментарий
С каких это пор славяне стали в Крыму своими???
Ты и в Москве не свой!! Кто интересно, тебя, безродного вообще записал славянином? Да ещё в такой способ - крымчанин славянин.
Что, русским уже быть не хочешь???
Турция весьма нестабильный государственный политический институт. США не только партнер по НАТО, но и инспектор по нестабильности
Судя по некоторым пригородам Симферополя и по Бахчисараю, так и будет. Дикая ребятня и подростки со злыми глазами, напоминающие молодёжь на палестинских территорий. Складывается очень неуютное ощущение, что мы, крымчане-славяне, уже не у себя дома на полуострове...
Все может быть.По крайней мере, сейчас она позволяет строить себе такие планы. По большому счету, нам не должно быть дела до их мечтаний. Все это, могут перечеркнуть наши перспективы развития. Но откуда они у нас?
Берегите невосполнимые природные ресурсы которыми турки принимают оплату за солнечные ожоги и понос от оллизклозетов.