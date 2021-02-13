В Минске за изготовление протестной атрибутики задержан россиянин
В Минске сотрудники милиции раскрыли подпольное производство предметов с протестной символикой, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. За незаконную деятельность были задержаны 51-летний минчанин и нелегально находящийся в республике ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова.
Задержанные являются работниками частной типографии, рассказала Чемоданова. «Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т. п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ею участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не за бесплатно»,— цитирует ее «Коммерсант».
Эта работа продолжалась не один месяц, они ориентировалась на запросы покупателей, сообщили в МВД. Сейчас задержанные «обо всем сожалеют и раскаиваются».
Комментарии читателей Оставить комментарий
МВД и КГБ Белоруссии хочется похвалить, так как этих чушков ( всех из типографии) необходимо на детекторе проверить, в связи с тем, что напрашиваются ярые сомнения в том, что никто не знал чем эти поцаватые занимались «по ночам?)), когда все нормальные типографии , в названное время ( ночью) как правило и работают!.. Да и краска расходуется, бумага, электроэнергия и...
- Папа, а почему петух кукарекает?
- Ну, это когда кто-то обманывает кого-то, или собирается обмануть...!
- А почему петух кукарекает ночью или ранним утром когда мы ещё спим?
- А в это время сынок, наши газеты печатают!..))
Лукашенко - молодец, не отдал страну засланцам ( - засланным)!
Всем удачи и не болеть!
гражданин России из Пскова.
ПРОСТО ЗАРАБОТАТЬ ХОТЕЛ.
Псковская область депрессивный регион.
А тем временем стартовал "марш миллиардов фонариков"
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"Жители Нижнего Тагила решили поддержать берлинского пациента и провести сегодня вечером флешмоб с фонариками, написав слово «СВОБОДА» и сделав эпичные фото с квадрокоптера.
В итоге из 350-тысячного города на акцию пришла «ТОЛПА» из ...15 человек!!! Когда активисты посчитали, что из своих фонариков даже слово «Х...Й» не получится составить, но приходили же не зря, решили просто встать в кружок с фонариками и хотя бы пофоткаться для завтрашней акции.
Как всегда на помощь пришла полиция и добавила немного драйва - задержали местного активиста из Центра управления полетами, который хотел несогласованно запустить квадрик над толпой, и одного беззубого бухого активиста.
Спектакль окончен, все расходимся.
Молодцы белорусы! Системно взялись за работу. Чего не хватало летом, когда "с листа" импровизировали. Теперь на упреждение.