В Минске за изготовление протестной атрибутики задержан россиянин

17:21 13.02.2021

В Минске сотрудники милиции раскрыли подпольное производство предметов с протестной символикой, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. За незаконную деятельность были задержаны 51-летний минчанин и нелегально находящийся в республике ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова.

Задержанные являются работниками частной типографии, рассказала Чемоданова. «Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т. п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ею участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не за бесплатно»,— цитирует ее «Коммерсант».

Эта работа продолжалась не один месяц, они ориентировалась на запросы покупателей, сообщили в МВД. Сейчас задержанные «обо всем сожалеют и раскаиваются».