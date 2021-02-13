В Минске за изготовление протестной атрибутики задержан россиянин

В Минске сотрудники милиции раскрыли подпольное производство предметов с протестной символикой, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. За незаконную деятельность были задержаны 51-летний минчанин и нелегально находящийся в республике ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова.

Задержанные являются работниками частной типографии, рассказала Чемоданова. «Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т. п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ею участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не за бесплатно»,— цитирует ее «Коммерсант».

Эта работа продолжалась не один месяц, они ориентировалась на запросы покупателей, сообщили в МВД. Сейчас задержанные «обо всем сожалеют и раскаиваются».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.02.2021, 22:48
    Гость: Влад 33

    МВД и КГБ Белоруссии хочется похвалить, так как этих чушков ( всех из типографии) необходимо на детекторе проверить, в связи с тем, что напрашиваются ярые сомнения в том, что никто не знал чем эти поцаватые занимались «по ночам?)), когда все нормальные типографии , в названное время ( ночью) как правило и работают!.. Да и краска расходуется, бумага, электроэнергия и...
    - Папа, а почему петух кукарекает?
    - Ну, это когда кто-то обманывает кого-то, или собирается обмануть...!
    - А почему петух кукарекает ночью или ранним утром когда мы ещё спим?
    - А в это время сынок, наши газеты печатают!..))
    Лукашенко - молодец, не отдал страну засланцам ( - засланным)!
    Всем удачи и не болеть!

  2. 13.02.2021, 22:08
    Гость: так небось этот ранее судимый 29-летний

    гражданин России из Пскова.

    ПРОСТО ЗАРАБОТАТЬ ХОТЕЛ.
    Псковская область депрессивный регион.

  3. 13.02.2021, 18:51
    Гость: Иван Иваныч: Тагииил!

    А тем временем стартовал "марш миллиардов фонариков"
    ____
    "Жители Нижнего Тагила решили поддержать берлинского пациента и провести сегодня вечером флешмоб с фонариками, написав слово «СВОБОДА» и сделав эпичные фото с квадрокоптера.

    В итоге из 350-тысячного города на акцию пришла «ТОЛПА» из ...15 человек!!! Когда активисты посчитали, что из своих фонариков даже слово «Х...Й» не получится составить, но приходили же не зря, решили просто встать в кружок с фонариками и хотя бы пофоткаться для завтрашней акции.

    Как всегда на помощь пришла полиция и добавила немного драйва - задержали местного активиста из Центра управления полетами, который хотел несогласованно запустить квадрик над толпой, и одного беззубого бухого активиста.

    Спектакль окончен, все расходимся.

  4. 13.02.2021, 18:31
    Гость: Иван Иваныч

    Молодцы белорусы! Системно взялись за работу. Чего не хватало летом, когда "с листа" импровизировали. Теперь на упреждение.

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