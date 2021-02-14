Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту.
В ходе голосования, которое транслировалось телеканалом CNBC и другими американскими СМИ, за импичмент проголосовали 57 сенаторов, против — 43. Для обвинительного вердикта требовалось две трети голосов (не менее 67 из 100 сенаторов).
Бывший президент США Дональд Трамп обвинялся в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о штурме Капитолия 6 января сторонниками Трампа, не согласными с результатами президентских выборов.
Если бы сенат признал Трампа виновным, он бы пожизненно лишился права вновь выдвигаться в президенты.
Дональд Трамп стал первым в истории США президетом, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.
Первый импичмент Трампу инициировала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в сентябре 2019 года. Поводом для него стали публикации переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых Трамп пытался склонить Киев начать расследование деятельности Хантера Байдена — сына Джо Байдена, напоминает РБК.
Импичмент объявили по двум статьям — о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию конгресса. Трамп эти обвинения отвергал. В феврале 2020 года сенат оправдал его по обеим статьям.
Комментарии читателей Оставить комментарий
При всём уважении "гвозд", демократия ни-левая, ни-правая,ни фашисткая,и действующий законы не фикция, когда они работают,вот и смотрите,почему на этом ЛЕЗБИЩЕ, закон- ФИКЦИЯ, и не работает,а рядом,на территории того же гос-ва закон не фикция, и почему-то работает.
Маккартизм не прошел!
Х-десятнички а тоске.
Там ещё клиенты из лупанария были.
Милые бранятся, тешатся. The falling out of lovers is the renewing of love
Грек прав, как сенат решил так и будет,закон и конституция соблюдены,а желающие её нарушить получили урок. Трамп слил многих своих почитателей,говорить о 70млн голосовавших за него теперь не стоит . Многие отвернулись от него после 01.06.21.