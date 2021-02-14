Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту. 

В ходе голосования, которое транслировалось телеканалом CNBC и другими американскими СМИ, за импичмент проголосовали 57 сенаторов, против — 43. Для обвинительного вердикта требовалось  две трети голосов (не менее 67 из 100 сенаторов).

Бывший президент США Дональд Трамп обвинялся в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о штурме Капитолия 6 января сторонниками Трампа, не согласными с результатами президентских выборов.

Если бы сенат признал Трампа виновным,  он бы пожизненно лишился права вновь выдвигаться в президенты.

Дональд Трамп стал первым в истории США президетом, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.

Первый импичмент Трампу инициировала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в сентябре 2019 года. Поводом для него стали публикации переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых Трамп пытался склонить Киев начать расследование деятельности Хантера Байдена — сына Джо Байдена, напоминает РБК

Импичмент объявили по двум статьям — о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию конгресса. Трамп эти обвинения отвергал. В феврале 2020 года сенат оправдал его по обеим статьям.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.02.2021, 16:50
    Гость: грек

    При всём уважении "гвозд", демократия ни-левая, ни-правая,ни фашисткая,и действующий законы не фикция, когда они работают,вот и смотрите,почему на этом ЛЕЗБИЩЕ, закон- ФИКЦИЯ, и не работает,а рядом,на территории того же гос-ва закон не фикция, и почему-то работает.

  5. 14.02.2021, 15:04
    Гость: Федор

    Грек прав, как сенат решил так и будет,закон и конституция соблюдены,а желающие её нарушить получили урок. Трамп слил многих своих почитателей,говорить о 70млн голосовавших за него теперь не стоит . Многие отвернулись от него после 01.06.21.

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