Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

10:36 14.02.2021

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту.

В ходе голосования, которое транслировалось телеканалом CNBC и другими американскими СМИ, за импичмент проголосовали 57 сенаторов, против — 43. Для обвинительного вердикта требовалось две трети голосов (не менее 67 из 100 сенаторов).

Бывший президент США Дональд Трамп обвинялся в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о штурме Капитолия 6 января сторонниками Трампа, не согласными с результатами президентских выборов.

Если бы сенат признал Трампа виновным, он бы пожизненно лишился права вновь выдвигаться в президенты.

Дональд Трамп стал первым в истории США президетом, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.

Первый импичмент Трампу инициировала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в сентябре 2019 года. Поводом для него стали публикации переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых Трамп пытался склонить Киев начать расследование деятельности Хантера Байдена — сына Джо Байдена, напоминает РБК.

Импичмент объявили по двум статьям — о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию конгресса. Трамп эти обвинения отвергал. В феврале 2020 года сенат оправдал его по обеим статьям.