Глава МИД Белоруссии рассказал, кто кроме России поддерживает Минск
После акций протеста в Белоруссии и спровоцированным ими введением странами ЕС и США санкций против белорусских чиновников и предприятий поддержку Минску продолжает оказывать Россия. При этом говорить о том, что во внешней политике страны остался только российский вектор, было бы неправильно, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги, с Китаем, Пакистаном, другими», — сказал министр в интервью РБК.
По его словам, отношения с Европейским союзом не прекращались. «Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию, несмотря на те политические нюансы, о которых вы упомянули. Поэтому говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал», — сказал он.
По мнению Макея, трудности в отношениях с ЕС — временные: «Рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение, в том числе и для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеет важное значение и для Европы».
Налаживание отношений с Европейским союзом возможно при президенте Александре Лукашенко. «Все позитивные моменты для всех — и для европейцев, и для белорусов — за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу Европы с действующей властью», — напомнил Макей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Украина получила доступ на премиальный европейский рынок в рамках товарных квот, которые она выбирает в течение месяца. Свободный ввоз только необработанного кругляка и технических с\х культур, типа рапса, которые быстро истощают плодородный слой почвы. Поставки украинской с\х продукции в Китай прекращаются в рамках ответных санкций КНР после присоединения Украины к санкциям, введенных США против КНР.
Да не нужны вы белорусы ЕС и КНР ,только для тоо чтобы от России отбить вас. Белорусские товары не нужны европейцам.
Кроме России лукашенко поддерживает симоненко -большевик(тождественно: клоп),согнанный с тела Украины!
Короче таракана поддерживает клоп+Россия,как центр прикладного большевизма.
синоним проституции.
Китай, зачем не пришла!?
Посол Китая проигнорировал лукашенковское собрание
В чем причина?
Посла Китая Се Сяоюна не было среди других дипломатов на так называемом «Всебелорусском народном собрании».
При этом известно,что соответствующее приглашение,как и руководители остальных дипмиссий,Сяоюн получил.«Согласно протокольным правилам,бел.сторона одинаково относится ко всем руководителям дип миссий»,—ответили в МИД РБ
Однако еще в понедельник,8 февраля,БелТА публиковала большое интервью китайского посла.
Возможно ли,что посол не захотел идти из-за риска коронавируса? Китайцы дома проводят в этом смысле строгую политику.Но эта версия выглядит спорно—известно,что дипломаты не вполне самостоятельны в своих действиях,так как выполняют приказы своего министерства.Китайцы здесь обычно консервативны—посол может проигнорировать мероприятие в другой стране,если из «центра» не пришло команды туда идти.
Известно,что несмотря на возвышенную политическую риторику, наше торговое сальдо с Китаем остается отрицательным.
Есть основания полагать,что Китай разочарован срывом вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию.Кроме того,Китай негативно воспринимает конфликт Лукашенко с Польшей, Литвой и Украиной,т. к. для реализации их концепции «Пояса и пути» важно,чтобы Беларусь имела хорошие отношения с соседями с выходом к морю.
Стоит отметить,что Китай поддерживает равные и довольно тесные экономические связи с Украиной,получившей свободный доступ на премиальный европейский рынок.