Глава МИД Белоруссии рассказал, кто кроме России поддерживает Минск

13:08 15.02.2021

После акций протеста в Белоруссии и спровоцированным ими введением странами ЕС и США санкций против белорусских чиновников и предприятий поддержку Минску продолжает оказывать Россия. При этом говорить о том, что во внешней политике страны остался только российский вектор, было бы неправильно, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги, с Китаем, Пакистаном, другими», — сказал министр в интервью РБК.

По его словам, отношения с Европейским союзом не прекращались. «Есть порядка десяти стран, с которыми у нас торговля за прошлый год возросла, несмотря на пандемию, несмотря на те политические нюансы, о которых вы упомянули. Поэтому говорить о том, что мы остались только лишь с Россией и больше нас никто не поддерживает, я бы не стал», — сказал он.

По мнению Макея, трудности в отношениях с ЕС — временные: «Рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение, в том числе и для Европейского союза. И сохранение государственности Беларуси, независимости и ее суверенитета имеет важное значение и для Европы».

Налаживание отношений с Европейским союзом возможно при президенте Александре Лукашенко. «Все позитивные моменты для всех — и для европейцев, и для белорусов — за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу Европы с действующей властью», — напомнил Макей.