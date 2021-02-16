Две трети жителей США высказались за создание третьей крупной партии
Более половины американцев считают, что стране необходима третья крупная политическая партия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Гэллапа.
Как пишет издание The Hill, 62% респондентов заявили, что две основные партии в США - Демократическая и Республиканская - "плохо работают". Положительные рейтинги обеих партий составляют менее 50%.
При этом 33% американцев заявили, что демократы и республиканцы выполняют свои задачи "адекватно", представляя большинство политических взглядов граждан страны.
Четверо из десяти республиканцев считают, что после окончания срока полномочий бывшего президента Дональда Трампа их партия должна стать более консервативной. 34% надеются, что она останется прежней, а 24% хотят видеть умеренной.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот эти 2/3 Американцев и есть избиратели Трампа голоса которых украли ,так что в США ещо есть те кто даст о себе знать через 4 года во главе с Трампом.
Это у них граждане активны и могут высказываться.
У нас пассивные бараны молчат в тряпочку, активные же садятся в тюрягу.
"Две трети жителей США высказались за создание третьей крупной партии"
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Во-первых, в США много партий.
Во-вторых, больше двух крупных партий не может быть по ряду естественых причин связанных с политической системой.
Интересная тема.
Тут ситуация такая - самый популярный политик США сегодня, это Дональд Трамп. Голосов он получил примерно столько же, сколько Байден, но при этом из тех, кто голосовал за Трампа, 70 процентов госовали лично за него, остальные за республиканцев
А из тех, кто голосовал за Байдена, только 20 процентов за него лично, остальные против Трампа или за демократов.
То есть количество голосовавших за Трампа намного больше, чем тех, кто за Байдена и даже превосходит или равно, тем, кто за демократов. При этом у Трампа много врагов.антирейтинг, так сказать, большой..
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Что из этого следует? Трамп легко может создать свою личную партию, которая отберёт голоса у республиканцев и.... Фактически сделает республиканцев неспособными прийти к власти. То есть демократы победят. Вероятно,почти навсегда, то есть надолго(они просто заполнят все места и станут доминирующей партией, окружённой мелочевкой).
А это не может устроить республиканцев. Не для того они столько лет строили партию, чтобы оказаться в ауте.
Значит, республиканцы, хошь-не хошь, должны договориться с Трампом, скажем, клятвенно обещать ему место кандидата в президенты на следующий раз..
ЛДПА - лучший вариант и во главе с Жириновским.