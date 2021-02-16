"Две трети жителей США высказались за создание третьей крупной партии"

Интересная тема.

Тут ситуация такая - самый популярный политик США сегодня, это Дональд Трамп. Голосов он получил примерно столько же, сколько Байден, но при этом из тех, кто голосовал за Трампа, 70 процентов госовали лично за него, остальные за республиканцев

А из тех, кто голосовал за Байдена, только 20 процентов за него лично, остальные против Трампа или за демократов.

То есть количество голосовавших за Трампа намного больше, чем тех, кто за Байдена и даже превосходит или равно, тем, кто за демократов. При этом у Трампа много врагов.антирейтинг, так сказать, большой..

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Что из этого следует? Трамп легко может создать свою личную партию, которая отберёт голоса у республиканцев и.... Фактически сделает республиканцев неспособными прийти к власти. То есть демократы победят. Вероятно,почти навсегда, то есть надолго(они просто заполнят все места и станут доминирующей партией, окружённой мелочевкой).

А это не может устроить республиканцев. Не для того они столько лет строили партию, чтобы оказаться в ауте.

Значит, республиканцы, хошь-не хошь, должны договориться с Трампом, скажем, клятвенно обещать ему место кандидата в президенты на следующий раз..