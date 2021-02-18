Премьер Грузии Георгий Гахария объявил об отставке

Фото с сайта wikimedia.org

Глава правительства Грузии Георгий Гахария объявил, что уходит со своего поста. Принятое решение премьер объяснил разногласиями со своей командой по делу лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия.

«Моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации в нашей стране», — приводит слова премьер-министра «Рустави-2». Гахария занимал свою должность с сентября 2019 года.

17 февраля суд Тбилиси принял ходатайство прокуратуры об аресте Мелия, которому вменяется организация беспорядков и участие в штурме парламента Грузии в 2019 году.

Утром в четверг правоохранители не смогли попасть в офис партии «Единое национальное движение», чтобы арестовать Мелия. Там собрались около 200 человек, в том числе лидеры других оппозиционных партий, мешающие действиям стражей порядка.

20 июня 2019 года представители оппозиции устроили массовую акцию протеста в Тбилиси и ворвались в здание парламента. Это случилось после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте, сидя в кресле спикера.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2021, 13:12
    Гость: Отглас перестройки

    Распался СССР, и внезапно оказалось, что грузинские Боржомии никому не нужны. И кормить Грузию никто не хочет. Так что все эти отставки и народные волнения холодильники грузин не наполнят. Ну если только как очередное шоу посмотреть. Да здравствует Капитализм!

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