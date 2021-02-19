США запретили выдачу виз 43 гражданам Белоруссии

07:45 19.02.2021

Администрация США ввела запрет на выдачу виз 43 гражданам Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к подавлению мирных акций протеста и давлению на независимых журналистов и правозащитников, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Госдепартамента страны.

Согласно заявлению, под ограничения попали высокопоставленные чиновники из сферы юстиции, командующие силами правопорядка, рядовые сотрудники сил безопасности, "совершишие противоправные действия в отношении мирных демонстрантов", судьи, сотрудники прокуратуры, руководители учебных заведений.

Имена людей, попавших под санкции, не перечисляются.

В Госдепе отметили, что власти Белоруссии "продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также - против журналистов".

Ранее США уже ввели аналогичные санкции против 66 граждан Белоруссии.