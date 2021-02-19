США запретили выдачу виз 43 гражданам Белоруссии

Администрация США ввела запрет на выдачу виз 43 гражданам Белоруссии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к подавлению мирных акций протеста и давлению на независимых журналистов и правозащитников, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Госдепартамента страны.

Согласно заявлению, под ограничения попали высокопоставленные чиновники из сферы юстиции, командующие силами правопорядка, рядовые сотрудники сил безопасности, "совершишие противоправные действия в отношении мирных демонстрантов", судьи, сотрудники прокуратуры, руководители учебных заведений. 

Имена людей, попавших под санкции, не перечисляются.

В Госдепе отметили, что власти Белоруссии  "продолжают подавлять акции мирных демонстрантов, принимают меры против активистов, призывающих к демократии, а также - против журналистов". 

Ранее США уже ввели аналогичные санкции против 66 граждан Белоруссии. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 14:02
    Гость: Беларус

    Им надо не визы выдавать,а назначать реальные сроки тюрьмы. Так будет правильно.

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