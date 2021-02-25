Австралия приняла закон о плате интернет-платформ за местные новости

13:13 25.02.2021

Парламент Австралии принял закон, позволяющий заставить Google и Facebook платить медиакомпаниям за новости, которые IT-гиганты используют на своих платформах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на австралийские СМИ.

Отмечается, что законопроект принят в смягченной версии после того, как Facebook 17 февраля заблокировал новости для австралийских пользователей.

Согласно закону, интернет-платформы в течение двух месяцев могут добровольно договорится с местными СМИ. Если этого не произойдет, тогда в дело вмешается государственный арбитр.

Власти Автралии назвали принятие данного закона "важной вехой". Документ позволит устранить дисбаланс в переговорах между новостными СМИ и цифровыми платформами и дает гарантию того, что СМИ получат "справедливое вознаграждение" за свой контент.

Принятый Австралией закон создает прецедент. Ее примеру уже готовы последовать Великобритания и Канада, которые с интересом наблюдали за данной инициативой.