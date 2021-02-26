ФБР предложило 250 тыс. долларов за сведения о россиянине
ФБР предложило вознаграждение в размере 250 тыс. долларов за информацию о россиянине Константине Килимнике, который обвиняется во вмешательстве в политическую систему США, сообщает "Интерфакс".
Означенную сумму обещают выплатить в случае, если переданная информация приведет к аресту Килимника. В сообщении ФБР говорится, что разыскиваемый россиянин был "связным с украинскими и российскими политиками и бизнесменами".
Суд США выдал федеральный ордер на арест россиянина в июне 2018 года. Его обвиняют в препятствовании правосудию и заговоре с целью воспрепятствования правосудию. Согласно обвинительному заключению, Килимник "пытался сознательно и намеренно склонить некое лицо на свою сторону, чтобы задержать и предотвратить дачу показаний в официальном судебном разбирательстве".
Кроме того, он также разыскивается за предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы 2016 года. Он был деловым партнером экс-руководителя предвыборной кампании бывшего президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Считается, что пользуясь личными отношениями с Манафортом, мог каким-то образом получать информацию о ходе избирательной кампании в США и работе штаба Трампа и передавать ее российской стороне.
ФБР считает, что россиянин "оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот бабки налево и направо кидают! Детск е фантазии, имеют такую фин.поддержку! Ну скажи им, что они на всю башку! Не поймут! Дай им хакера!
Ребята, ну вы на Марс вымадили авто, чо хакера поймать не можите? Да потомушьо его - нет! Лечитесь ребята!
Крутой мужик! Ещё пару десятков таких, и кирдык Америке.
не подойдет, я меньше возьму?
Какой крутой россиянин! Прям "Фигаро"! Слуга трёх господ. А подите теперь поймайте!
Надо же! Какой-то россиянин (про которого я в первый раз в жизни слышу) всю демократию в США загубил)))