ФБР предложило 250 тыс. долларов за сведения о россиянине

10:30 26.02.2021

ФБР предложило вознаграждение в размере 250 тыс. долларов за информацию о россиянине Константине Килимнике, который обвиняется во вмешательстве в политическую систему США, сообщает "Интерфакс".

Означенную сумму обещают выплатить в случае, если переданная информация приведет к аресту Килимника. В сообщении ФБР говорится, что разыскиваемый россиянин был "связным с украинскими и российскими политиками и бизнесменами".

Суд США выдал федеральный ордер на арест россиянина в июне 2018 года. Его обвиняют в препятствовании правосудию и заговоре с целью воспрепятствования правосудию. Согласно обвинительному заключению, Килимник "пытался сознательно и намеренно склонить некое лицо на свою сторону, чтобы задержать и предотвратить дачу показаний в официальном судебном разбирательстве".

Кроме того, он также разыскивается за предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы 2016 года. Он был деловым партнером экс-руководителя предвыборной кампании бывшего президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Считается, что пользуясь личными отношениями с Манафортом, мог каким-то образом получать информацию о ходе избирательной кампании в США и работе штаба Трампа и передавать ее российской стороне.

ФБР считает, что россиянин "оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию".