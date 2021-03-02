Лукашенко заявил о попытках оппозиции найти его дворец

© KM.RU, Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшая из страны оппозиция пытается найти "дворец Лукашенко", но у нее это не получится, потому что у главы государства нет "никаких дворцов".

"Сейчас наши беглые (оппозиционеры – ред.) нашли "дворец Путина" - пытаются найти дворец Лукашенко… Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов  и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение", - приводит слова Лукашенко РИА Новости.

По его словам, представители оппозиции даже "снимают частные какие-то дома и делают фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко". "Это не получится... Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов", - добавил президент республики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.03.2021, 01:23
    Гость: Константин

    Ну, мундирчик генералиссимуса у него конечно новый, но вот та же Америка готова на свои ему этот дворец построить, да ещё столько же налом отслюнить, чтобы потом с гордостью сказать, что это дворец Булбаши.

  2. 03.03.2021, 00:46
    Гость: иван

    послушать Александра Григорьевича так он нищеброд и похоронят как Сталина в рваных сапогах и в старом кителе

  3. 02.03.2021, 22:25
    Гость: тд

    Дык что про колхозника ,все ясно ..лет10 назад говорят ему олигарх которыхнет в эрэфии взятку предлагал за калий не то,1 ярд зелени ,не то 5.Но,оказалось что, тот,кушает только свою экологичную зелень ..

  4. 02.03.2021, 21:50
    Гость: Иван Иваныч

    И снова белорусская Группа « галасы зместа»:

    Чтобы мелко пакостить, не нужна позиция
    Чтобы делать гадости, воля не нужна
    Просто ощути себя членом оппозиции
    И линчуй себе вокруг, от света до темна

    Находи своих друзей в коллективных жалобах
    Ябедничай истово, сетуй на народ
    Чтобы чувствовать себя, в общем, захудалого
    Как невероятного, а не наоборот
    .......

    Не жалей усилий ты, подключай фантазию
    Разноси повсюду свой анонимный гнев
    Влезь туда, куда еще никогда не лазали
    Ты ж теперь не муравей, а муравьиный лев!

    Про свободу слова крик, пусть повсюду слышится
    Радио свободные, пусть о ней поют
    Не наговорился ты, а значит, не напишешься
    А задумаешься вдруг - свои же заплюют

  5. 02.03.2021, 21:10
    Гость: Иван Иваныч

    На эту тему прекрасно и остроумно спела белорусская группа " галасы змест". Песня называется Африка.

Все комментарии (6)
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