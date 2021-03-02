Лукашенко заявил о попытках оппозиции найти его дворец
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшая из страны оппозиция пытается найти "дворец Лукашенко", но у нее это не получится, потому что у главы государства нет "никаких дворцов".
"Сейчас наши беглые (оппозиционеры – ред.) нашли "дворец Путина" - пытаются найти дворец Лукашенко… Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение", - приводит слова Лукашенко РИА Новости.
По его словам, представители оппозиции даже "снимают частные какие-то дома и делают фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко". "Это не получится... Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов", - добавил президент республики.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну, мундирчик генералиссимуса у него конечно новый, но вот та же Америка готова на свои ему этот дворец построить, да ещё столько же налом отслюнить, чтобы потом с гордостью сказать, что это дворец Булбаши.
послушать Александра Григорьевича так он нищеброд и похоронят как Сталина в рваных сапогах и в старом кителе
Дык что про колхозника ,все ясно ..лет10 назад говорят ему олигарх которыхнет в эрэфии взятку предлагал за калий не то,1 ярд зелени ,не то 5.Но,оказалось что, тот,кушает только свою экологичную зелень ..
И снова белорусская Группа « галасы зместа»:
Чтобы мелко пакостить, не нужна позиция
Чтобы делать гадости, воля не нужна
Просто ощути себя членом оппозиции
И линчуй себе вокруг, от света до темна
Находи своих друзей в коллективных жалобах
Ябедничай истово, сетуй на народ
Чтобы чувствовать себя, в общем, захудалого
Как невероятного, а не наоборот
.......
Не жалей усилий ты, подключай фантазию
Разноси повсюду свой анонимный гнев
Влезь туда, куда еще никогда не лазали
Ты ж теперь не муравей, а муравьиный лев!
Про свободу слова крик, пусть повсюду слышится
Радио свободные, пусть о ней поют
Не наговорился ты, а значит, не напишешься
А задумаешься вдруг - свои же заплюют
На эту тему прекрасно и остроумно спела белорусская группа " галасы змест". Песня называется Африка.