Лукашенко заявил о попытках оппозиции найти его дворец

20:55 2.03.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выехавшая из страны оппозиция пытается найти "дворец Лукашенко", но у нее это не получится, потому что у главы государства нет "никаких дворцов".

"Сейчас наши беглые (оппозиционеры – ред.) нашли "дворец Путина" - пытаются найти дворец Лукашенко… Пускай ищут, показывают. А мы потом возьмем за руку некоторых из протестунов и покажем. Они уже там дроны поднимают, летают. Я так наблюдаю за этим и думаю: "Слушайте, ну если вы хотите что-то узнать, вы обратитесь ко мне. Мы вам покажем любое помещение", - приводит слова Лукашенко РИА Новости.

По его словам, представители оппозиции даже "снимают частные какие-то дома и делают фильм, как по Путину, чтобы это приписать Лукашенко". "Это не получится... Лукашенко за четверть века ничего у государства не украл. И никаких дворцов", - добавил президент республики.