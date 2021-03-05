В Китае объявили о повышении пенсионного возраста
Правительство Китая в ходе 14-й пятилетки (2021-2025 гг) будет поэтапно повышать пенсионный возраст, пишет РИА Новости.
Отмечается, что пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95% населения.
Также в рамках грядущей пятилетки будут совершенствоваться система социального обеспечения и благотворительности.
По данным всекитайской переписи населения 2000 года, население страны вступило в стадию старения. К концу 2017 года общее население достигло 1,39 млрд человек, из которых 240 млн (17,3%) старше 60 лет.
По прогнозам, к 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер, после 2030 года возникнет резкая нехватка рабочей силы, к 2050 году пожилых китайцев станет 487 миллионов - уже 34,9% от населения страны.
Пенсионный возраст в Китае был установлен законом в 1978 году и продолжает действовать по сегодняшний день. Пенсия полагается мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, и женщинам от 55 лет, это один из самых ранних пенсионных возрастов в мире. Причем госслужащим, работникам партийных и государственных органов для получения пенсии необходим минимум 15-летний стаж.
По мнению экспертов, повышение пенсионного возраста поможет не только смягчить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах, но и снять нагрузку с детей, которые должны содержать своих престарелых родителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пенсий в Китае после повышения пенсионного возраста.
Естественно ,политика одного ребенка в семье привела,к тому что в Китае стало некому работать. Выход один -заставить работать пенсионеров.
Китайские националисты-государственники показывает пример антирусскому лобби космополитов, лже-либералов и крипто-троцкистов как нужно развивать и поднимать страну в интересах народа не на словах, а на деле.
Это так, что на каждого первого налогоплательщика будет приходиться половина пенсионера, что в переводе с витиеватого китайского на русский означает "один пенсионер на двух работающих". Что тут непонятного?
А где те форумные вруны, которые верещали что в Китае нет пенсий?