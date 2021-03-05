В Китае объявили о повышении пенсионного возраста

Китай

Правительство Китая в ходе 14-й пятилетки (2021-2025 гг) будет поэтапно повышать пенсионный возраст, пишет РИА Новости.

Отмечается, что пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95% населения.

Также в рамках грядущей пятилетки будут совершенствоваться система социального обеспечения и благотворительности. 

По данным всекитайской переписи населения 2000 года,  население страны вступило в стадию старения. К концу 2017 года общее население достигло 1,39 млрд человек, из которых 240 млн (17,3%) старше 60 лет. 

По прогнозам, к 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер, после 2030 года возникнет резкая нехватка рабочей силы, к 2050 году пожилых китайцев станет 487 миллионов - уже 34,9% от населения страны.

Пенсионный возраст в Китае был установлен законом в 1978 году и продолжает действовать по сегодняшний день. Пенсия полагается мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, и женщинам от 55 лет, это один из самых ранних пенсионных возрастов в мире. Причем госслужащим, работникам партийных и государственных органов для получения пенсии необходим минимум 15-летний стаж.

По мнению экспертов, повышение пенсионного возраста поможет не только смягчить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах, но и снять нагрузку с детей, которые должны содержать своих престарелых родителей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.03.2021, 14:45
    Гость: мухомор

    Естественно ,политика одного ребенка в семье привела,к тому что в Китае стало некому работать. Выход один -заставить работать пенсионеров.

  3. 05.03.2021, 14:43
    Гость: кадет

    Китайские националисты-государственники показывает пример антирусскому лобби космополитов, лже-либералов и крипто-троцкистов как нужно развивать и поднимать страну в интересах народа не на словах, а на деле.

  4. 05.03.2021, 14:07
    Гость: Чжан Гуй

    Это так, что на каждого первого налогоплательщика будет приходиться половина пенсионера, что в переводе с витиеватого китайского на русский означает "один пенсионер на двух работающих". Что тут непонятного?

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